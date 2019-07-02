陳明通華府演說 籲中國放棄一國兩制對台框架

陸委會主委陳明通呼籲北京當局放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架，恢復溝通對話，降低誤判風險。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年7月2日

（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）陸委會主委陳明通今天在華府表示，中共意圖以褊狹「一中原則」將台灣「國內化」，他呼籲北京當局放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架，恢復溝通對話，降低誤判風險。

陳明通今天出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）與遠景基金會共同舉辦的台海關係研討會，並發表專題演講。

他表示，近年中共對台施壓手段益加強勢、多元，除擴大軍事外交威嚇，更利用台灣民主社會的自由開放，以銳實力的統戰與滲透，大肆進行影響力操作，意圖讓台灣社會朝向有利中共的方向演變。北京這些負面舉措不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值。

對於中國國家主席習近平年初發表的對台政策，陳明通表示，台灣是主權國家，無論在歷史事實及國際法上，中華民國台灣從不是中華人民共和國的一部分，不接受「一國兩制」已是當前「台灣共識」 。

陳明通指出，中共以褊狹的「一中原則」政治主張、針對性的法律，意圖將台灣地位「國內化」；解放軍機艦頻繁抵近演訓、持續奪取台灣邦交，壓迫台灣「去國家化」；此外中國推動單邊措施、同等待遇利誘，將台灣民眾「國民化」。

對於近來台美關係，陳明通表示，美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友台法案等實質支持，嚇阻北京對台灣的外交孤立與軍事威脅，這是台美深化合作，應對北京當局侵略行徑的有力後盾。

面對未來，陳明通表示，台灣「維持和平穩定現狀」政策，是符合各方所需的利益平衡主張，其中最重要的是捍衛中華民國主權及台灣人民的最高福祉，「這是我們的底線、不是挑釁」。北京當局應維持大國風範、謹慎自持，切勿因為誤判而對台採取更激進作為。

他也呼籲北京當局放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架、恢復溝通對話，才能降低台海情勢誤判的風險。

陳明通指出，當前中國大陸、香港人民要求基本人權、抗議監控封鎖已成趨勢，國際間反對中共霸權更蔚為風潮。台灣願和對岸政權分享台灣改革轉型的經驗，也唯有中國共產黨勇於政治改革、實踐自由民主、尊重人權，才能化解矛盾、找到和平共處的解決方案。（編輯：周永捷）1080702