藍營總統參選人談能源 口徑一致繼續發展核電

國民黨總統初選國政願景電視發表會最後一場3日晚間登場，對於能源政策，參選人、前新北市長朱立倫（前左2）指出，能源的3個安全分別是國家安全、健康安全以及核能安全。缺電將危害國安，用肺發電影響大家健康，沒有核安就沒有核電，這個立場從來沒有改變過。中央社記者謝佳璋攝 108年7月3日

（中央社記者王承中台北3日電）國民黨總統初選參選人郭台銘、韓國瑜、張亞中、周錫瑋今天在政見會問答階段皆表示，重視以核養綠的公投結果，發展核電。朱立倫則提倡沒有核安就沒有核電，希望「核盡其用」，綠能成為將來目標。

國民黨總統初選第3場國政願景電視發表會今天舉行，5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中針對經濟、財政、能源與環境4大議題交鋒。在第2階段問答，題目採事先公布，並現場抽出2題。

第二題為，總統蔡英文就任以來，採取躁進的「非核家園」政策，藐視「以核養綠」公投結果。如果當選中華民國總統，請問台灣的能源政策如何才能永續發展。

郭台銘表示，氣候變遷是重大危機，低碳已成為國家競爭力的關鍵指標。蔡政府非核家園政策，把講求科技管理的能源問題民粹、政治化，讓電力產生缺口，又以火力發電填補，讓全台灣人用肺發電。民進黨擔心的核電廠沒出問題，反而因為空污讓全民健康先出問題。

他說，以核養綠公投通過後，蔡政府依舊視而不見，若他當選必定遵循公投結果，積極發展核電，務實使用核電發展綠能的同時，檢視離岸風電的政策。

另外，郭台銘也向台下聆聽的國民黨主席吳敦義表示，這3場國政願景電視發表會是總統國政發表會，可是問的問題好像都是部長級或縣市長層級的問題，但是因為黨中央都說不能改，所以他也只能接受，覺得很委屈。郭台銘這一番話讓全場哄堂大笑。

朱立倫指出，能源的3個安全分別是國家安全、健康安全以及核能安全。缺電將危害國安，用肺發電影響大家健康，沒有核安就沒有核電，他這個立場從來沒有改變過。核廢料不能擺爛，不可以交給地方政府，要由國家積極處理。

他表示，應該花最大資源推動全民節電，建構智慧電網、智慧節能。但能源不單是節能，還要減碳，蔡政府的能源政策完全是意識形態，不可行。他沒有擁核，但也不該意識形態反核，要「核盡其用」，希望綠能成為將來的目標，達成清淨家園的目標。

韓國瑜表示，民進黨執政3年來比缺電更嚴重的問題是「缺良心」。核電每度成本是新台幣1.29元，風力2.46元是核電的兩倍，民進黨政府要花2兆元保障價格收購20年，這是缺德的能源政策。民進黨提出的非核家園要買更多天然氣、煤炭，絕對是謊言，光去年購買天然氣價錢就將近2000億元。

韓國瑜指出，他提出2035年，石油、煤、天然氣的發電降到50%，另外50%用其他的方案，在安全無虞、人民同意的情況下，要繼續使用核電。以核養綠是現階段不可缺的配套，還有智慧電網，並平衡區域電力，以及促進電力市場正常化，提高能源產業的釋股比例。

張亞中表示，台灣小而美，能源要選擇最便捷有效的，核能已經證明是乾淨有效的能源，當選後他會把核電作為重要能源之一。

周錫瑋指出，能源就是用最便宜、安全、乾淨、自然的方式提供所需的電力，以核養綠是正確的，因為核電成本最低、乾淨，要依照公投結果去執行，同時發展綠能。最後周錫瑋也利用剩餘時間，現場演唱一段劉家昌的作品「連心」。（編輯：林孟汝）1080703