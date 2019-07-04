調查泰源事件 監委王美玉：相信仍有檔案未移交

（中央社記者王承中台北4日電）立法院今天三讀通過政治檔案條例，調查過台東泰源事件的監委王美玉受訪表示，她在提出報告時，已盡量把能公布的檔案都公布，但其中還有很多疑點無法釐清，相信類似的案件，可能是原部門還有檔案未移交到檔案局。

政治檔案條例今天三讀通過，明定威權統治時期由政府機關、政黨等所保管的檔案，應自施行日起6個月內完成清查，必要時得延長半年；機密檔案應於機關完成政治檔案清查後6個月內完成解降密檢討，若經檢討後仍列為「永久保密」者，應報請上級機關同意。

日前曾針對台東泰源事件進行調查的王美玉受訪表示，檔案列為永久機密一定有特殊考量，但任何的機密都應該要有解密的一天，況且台灣已經歷經3次政黨輪替，有什麼機密是執政者看不到的，為什麼這些政治檔案不能解密，這讓當事人情何以堪。

王美玉指出，泰源事件明年就滿50週年，而當事人或遺族至今仍看不到相關檔案，她在提出調查報告時，已盡量把能公布的檔案都公布，但其中還有很多疑點無法釐清，相信類似的案件，可能是原部門還有檔案未移交到檔案局。

曾調查吳石共諜案並認定審判有違失的監委高鳳仙表示，整體來看，基本上她覺得立法立意良善，能夠讓更多的真相露出，但若是有牽涉到情治人員的身分就會比較難解密。另外，她也關注是否有證人保護的問題。

高鳳仙指出，有冤案當然要平反，但政治檔案條例有關政治檔案的定義，期間最晚是到民國81年，距今不遠，恐怕仍有很多證人還在世，若是檔案解密，不知道是否會讓當時指證的人遭到報復，檔案解密應該要有配套措施，考量證人的保護。

蔡崇義表示，他認為立法用意很好，盡量做到公開透明是政府應有的責任。領納稅人的錢，在「必要」及「年限考量」的限制下，讓納稅人有知道的權利，本來就是應該的。他說，政府擁有的資訊，除了國防、外交及隱私或一定必要的條件下，本就是公共財，應該全民有知道及使用的權利。

他又說，政治檔案條例應該秉持前述的理念，真相解開後所帶來的和解，才能無所遺憾，且在司法實務上，查明真相後，反而容易促成和解。（編輯：李信寬）1080704