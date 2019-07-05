帛琉副總統訪台 深化海巡警政司法合作

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外交部今天表示，帛琉共和國副總統兼司法部長歐宜樓（Raynold Oilouch）來台訪問，除了晉見總統蔡英文，也將拜會內政部、法務部、海洋委員會海巡署，以深化兩國海巡、警政及司法合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，歐宜樓伉儷一行4人應政府邀請，於今天至10日來台進行訪問；歐宜樓訪台期間，除晉見蔡總統，也將拜會內政部、法務部、海洋委員會海巡署，以深化海巡、警政及司法合作。另外，外交部長吳釗燮將代表政府設宴歡迎。

外交部指出，台帛兩國關係緊密友好，互動密切。蔡總統今年3月21日至24日率「海洋民主之旅」訪問團赴帛琉進行國是訪問，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）也曾多次訪台。另外，為促進雙邊人民交流往來，台帛兩國自2018年12月1日起互予對方民眾免簽入境待遇，有助拉近兩國距離。

外交部表示，帛琉為台灣忠實友邦，長期在國際場域助台，兩國多年來也在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、文化交流等領域合作，近年更拓展至兩國觀光產業的合作，成果豐碩，具體嘉惠帛國人民，深獲帛國朝野肯定。

台灣共有6個太平洋友邦，帛琉是其中之一。（編輯：楊凱翔）1080705