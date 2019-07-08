喜樂島聯盟籌組政黨 盼推總統立委候選人

（中央社記者葉素萍台北8日電）喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）今天表示，正在籌備組黨，規劃在20日舉辦喜樂島聯盟政黨成立大會，並擬推出2020總統候選人、不分區與至少10席區域立委。

劉敬文今天受訪指出，喜樂島聯盟組黨行動，昨天的籌備會議決議，由喜樂島聯盟總召集人郭倍宏、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、前台中市議員陳福文、台大醫學院助理教授游偉絢與他組成五人工作小組，推動在7月20日召開黨員大會。

劉敬文指出，總統蔡英文執政不佳，再加上民進黨初選過程引發泛綠支持者強烈不滿，喜樂島聯盟政黨是這樣背景下的產物，此外，新政黨也是延續喜樂島聯盟的正名制憲、國家正常化的主張。

他說，成立喜樂島聯盟政黨是為了推2020總統候選人、不分區立委與至少10席的區域立委，這個過程會很困難，因為台灣對於新的政治力量的產生有很大的阻力，但他們會設法克服。

劉敬文提到，昨天的籌備會議也決議，推派代表去見前總統陳水扁，因為希望與理念相同的力量合作，這其中當然包括陳水扁，盼志同道合的人一起推動此事。

對於傳出陳水扁推動組黨，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中在LINE群組發布訊息否認，表示沒有這回事。（編輯：謝佳珍）1080708