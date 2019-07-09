蔡總統：直飛航班增 越來越多台灣人到帛琉旅遊

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見帛琉共和國副總統歐宜樓，她說，從上個月開始，台灣直飛帛琉的航班已增加到每週4班，有越來越多台灣人到帛琉旅遊，帛琉已成為非常具有吸引力的觀光景點。

帛琉共和國副總統兼司法部長歐宜樓（Raynold Oilouch）率團訪台，蔡總統今天在總統府接見訪賓。

蔡總統致詞提到，今年3月她在海洋民主之旅率團訪問帛琉，當時對帛琉的美麗海洋和重視環境永續決心留下深刻印象。能有那一次成功的訪問，主要歸功於歐宜樓領導的團隊提供充分協助，很高興換她接待歐宜樓伉儷。

她說，在帛琉時，見證了身為司法部長的歐宜樓跟外交部長吳釗燮共同簽署兩國海巡合作協定。這一次歐宜樓來訪問則是延續海巡合作協定的基礎，進一步拜會海委會跟內政部，持續強化台灣與帛琉在海洋執法、警政安全等領域的交流合作。

蔡總統期待，透過密切合作，台灣和帛琉可以一起在自由開放的印太地區成為確保和平、維護海洋生態永續的關鍵行動者。

另外，蔡總統提及，從上個月開始，台灣直飛帛琉的航班已增加到每週4班，有越來越多台灣人民到帛琉旅遊，帛琉已成為非常具有吸引力的觀光景點。

她說，今年是兩國建交滿20週年，20年來兩國成為彼此密不可分的發展夥伴，展望未來一定可以繼續深化合作，一起建構開拓更友善、更永續的區域關係。（編輯：郭萍英）1080709