鍾小平要脫黨相挺 柯文哲：動作太大

國民黨台北市議員鍾小平鬆口要脫黨，並開始幫台北市長柯文哲組台北市里長後援會。柯文哲（前）9日受訪表示，鍾小平動作太大，自己要回去想想看。中央社記者梁珮綺攝 108年7月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）國民黨籍台北市議員鍾小平鬆口要脫黨，並開始幫台北市長柯文哲組台北市里長後援會；對此，柯文哲今天訝異反問「他要脫黨喔？」認為鍾小平動作太大，自己要回去想想看。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪，做上述表示。

媒體報導，中國國民黨總統初選正如火如荼進行，鍾小平鬆口倒戈，直言「我要離開國民黨」，他目前已與里長聯絡，要替柯文哲組織後援會，一旦柯文哲確定參選，他將支持，並會以無黨籍身分參選台北市第五選區立委。

對此，柯文哲訝異反問「他要脫黨喔？」並詢問媒體鍾小平脫黨的理由。

柯文哲表示，「我倒是覺得他動作太大了」，自己要回去想想看。

鍾小平曾批評投給柯文哲的年輕人都是腦殘。媒體詢問柯文哲，對於鍾小平改變態度的想法。

柯文哲說，他也搞不清楚，人常常隨著時間慢慢變化，「表示我們台北市長這樣做到第5年的時候，慢慢可以改變很多議員的想法」。

被問及是否能透過鍾小平與藍營選民有更多交流時，柯文哲表示，「我不曉得」，自己擔任市長以來，從未顧及黨籍，只要議員說得有道理，他都會幫忙，例如上屆結束的議會會期，操弄意識型態的議員也很少。

面對媒體詢問「民進黨拋出非韓不投是不是在玩火」時，柯文哲指出，台灣政黨初選會透過宣傳，所有人都會知道舉行時間，另外一個黨就會進行干擾。

他說，例如2016年總統選舉，前國民黨主席洪秀柱在初選民調相當高，「怎麼可能，那就是一個典型的政黨彼此在玩對方」，當時洪秀柱的民調是綠營一面倒灌票成果。

柯文哲表示，要呼籲台灣選民，「不要玩火玩過頭」。（編輯：戴光育）1080709