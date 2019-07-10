傳親民黨盼合作選總統 柯文哲：從未談過

（中央社記者梁珮綺台北10日電）媒體報導，親民黨布局2020，只等台北市長柯文哲點頭「披橘袍」參選；不過，柯文哲今天說，對方從未與他接觸談總統大選，而上次遇到親民黨主席宋楚瑜，已是3個月前。

蘋果日報報導，親民黨積極備戰明年一月總統選舉，爭取柯文哲代表親民黨參選，白橘合作不但可拉抬親民黨立委選情，對柯文哲而言，也省去連署成本。

柯文哲上午與信義區里長座談，接受媒體訪問時表示，自己與宋楚瑜會面已是3個月前，而親民黨從未與他接觸談總統大選合作，被問及是否有意願時，他說，突然問他，「要想一下」。

由於柯文哲至今尚未表態是否參選，加上國民黨總統初選正如火如荼進行，有媒體詢問柯文哲是否要等結果出爐後再評估。柯文哲未正面回應。

對於國民黨台北市議員鍾小平要脫黨改挺他，柯文哲重申，「動作太大」，認為鍾小平此舉是「趕鴨子上架」，至於日後會不會幫鍾小平站台，他還要再想想。

鏡週刊報導，美國智庫及國務院系統對柯文哲評價不高，甚至有官員以「聽不懂他說什麼」，形容柯對台美關係了解空洞，且美方對柯文哲並不信任。

對此，柯文哲說，美國不會用「不信任」3個字，並要媒體看完自由時報、中國時報內容後，混合雙方觀點會比較平衡。

前台北市長候選人吳蕚洋將組織白色聯盟政黨，提倡「反落跑條款」，柯文哲說，「天塌下來，我都不是最高的」。

另外，柯文哲昨天在臉書貼出「國家幫你養」文章，被質疑是針對前鴻海集團董座郭台銘的「0-6歲國家養」政策，柯文哲今天否認，指自己沒有很關心國民黨總統初選，但完全國家養不太可能，因為預算不夠，透過補助來降低年輕父母負擔則可行。

他說，下週會公布台北市照顧0至6歲孩子的政策。（編輯：李亨山）1080710