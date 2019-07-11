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歐洲議會議員就職 外交部：接洽新議員續推BIA

最新更新：2019/07/11 12:10

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）歐洲議會選舉落幕，本屆選出的751位歐洲議會議員7月初已就職。外交部今天說，台灣與歐洲議會有合作、密切聯繫的關係，駐處積極接洽新議員，未來將持續推動洽簽台歐盟雙邊投資協定。

有關歐洲議會選舉與台歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）的進度，外交部歐洲司副司長柯良叡今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，這次議會選舉產生許多新的議員；台灣跟歐洲議會有相互合作、密切聯繫的關係，駐歐盟兼駐比利時代表處也積極接洽新任議員，說明台歐盟之間的重要合作案，包括推動洽簽BIA。

柯良叡表示，BIA攸關台灣與歐盟之間的投資與產業合作。歐盟重要職位包括執委、執委會主席等預計在10月下旬就位；未來將與新任歐盟重要官員、歐洲議員等接觸，繼續推動台灣跟歐盟洽簽BIA。

歐洲理事會日前決定提名德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）為下屆歐盟執委會主席；人事案仍需歐洲議會批准。

此外，英國蘇格蘭高等法院6月初宣判不予引渡英籍人士林克穎回台服刑，外交部當時表示，將持續與法務部合作，並要求駐處與蘇格蘭檢方聯繫，研議提起上訴的可能性。柯良叡今天對此回應表示，歐洲司與外交部條法司、法務部密切聯繫，目前仍在研議是否提出上訴。（編輯：趙蔚蘭）1080711

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