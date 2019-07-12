與吉里巴斯議長種椰子樹 蘇嘉全：結出友誼果實

（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院長蘇嘉全今天表示，抵達友邦吉里巴斯後，他與國會議長萬伊一起種椰子樹，樹苗將紮根茁壯，就像台灣與吉里巴斯的友誼，透過經營持續成長，不斷結出友誼的果實。

為慶祝太平洋友邦吉里巴斯共和國獨立40週年，蘇嘉全擔任總統蔡英文特使，帶領特使團一行12人，11日到14日前往吉里巴斯共和國進行訪問。

蘇嘉全臉書發文表示，昨天特使團順利抵達吉里巴斯共和國，他的老朋友國會議長萬伊（Tebuai Uaai）邀請他換上一樣款式的「兄弟裝」，一起栽種椰子樹。

蘇嘉全說，他出生於農業大縣，過去也曾在農委會服務，對於植物栽種有特別的興趣與研究，能夠跟友邦議長一起種樹，更是一次非常寶貴的經驗，所以二話不說，換好衣服抄起鏟子，隨萬伊去種樹。

蘇嘉全表示，在種樹的過程中，萬伊向他介紹，椰子樹是吉里巴斯最重要的資產，椰子樹根可以製作藥材、樹幹可以打造房子、果實則是提取椰子水；在當地整棵椰子樹的每處部位，都會被充分的利用，毫不浪費。吉里巴斯人民對於自然資源的珍惜與利用，讓他非常敬佩。

蘇嘉全說，萬伊告訴他，他是第一個在吉里巴斯與國會議長一起種椰子樹的友邦議長，以後會特別向其他人介紹，這是他們一起種的椰子樹。對於能夠成為第一人，他感到非常榮幸，所以種起來也特別賣力。

蘇嘉全表示，一棵椰子樹的經濟壽命可以長達80年，自然壽命更超過100年以上，今天他與萬伊合作種下的這2棵椰子樹苗，將會在吉里巴斯的土地上紮根茁壯，就好像台灣與吉里巴斯的友誼，透過雙方的經營持續成長，並且不斷結出友誼的果實，永世造福兩國的人民。（編輯：黃國倫）1080712