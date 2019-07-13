總統出席紐約台美峰會 國際企業大咖齊聚

總統蔡英文（左2）出訪加勒比海友邦，去程過境美國紐約，12日上午（當地時間）出席由美台商會主席史賓林特（Michael Splinter）（左3）主持的台美企業高峰會，行政院政委鄧振中（左4）、國安會秘書長李大維（左）等人出席與會。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

（中央社記者溫貴香紐約12日電）隨同總統蔡英文訪問加勒比海友邦的民進黨立委管碧玲參與台美企業高峰會，她在臉書貼文表示，難以想像蔡總統和那斯達克主席在紐約，坐在一起主持會議，這也是台灣外交一個歷史性的突破。

隨同總統出訪的立委管碧玲、羅致政、趙天麟上午陪同總統一起出席在紐約舉行的台美企業高峰會，這場峰會是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。史賓林特同時也是那斯達克(NASDAQ)董事會主席。

管碧玲受訪表示，今天出席的與會者陣容堅強，預見了台美經濟發展的積極正面發展。38個美台企業及單位參與，橫跨科技、能源、電子、醫療、生技、國防航太、金融、投顧、智慧交通、材料科學等多元產業。

管碧玲在臉書公布，會議由國際知名私募股權基金KKR副總裁、奇異(GE)的貿易政策總監、美光(Micron)政府事務常務董事，分別就：「當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰」、「產業對台灣的投資」、「如何強化企業與企業間的更多相互信任，確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作」三個主題進行引言。

她說，台灣企業包括Garmin等與會，國際企業包括Cigna（醫療產業）、Raytheon 雷神（國防）、SunTrust Advisor (金融投顧）、BAE system (國防航太）、Micron 美光 (科技）、Corning 康寧、Lockheed Martin 洛馬（國防）、Celgene （生技）、Merck（生醫）、GE (能源）。還有西聯、花旗、吉利美；金融界代表有Citigroup、Western Union、Royal Business Bank、Ginnie Mae等。

管碧玲說，這場會議有這樣的規模，不只因為國際經貿趨勢使然，還有民進黨政府適時而且有清楚方向的產業升級轉型，讓台灣走在世界變動的節奏之前。1080713

總統蔡英文（前右）過境紐約，12日上午（當地時間）出席台美企業高峰會，會前與美台商會主席史賓林特（Michael Splinter，中）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers，左）說明峰會主題。中央社記者張新偉攝 108年7月12日

總統蔡英文展開自由民主永續之旅出訪友邦，去程過境紐約，12日上午（當地時間）出席台美企業高峰會，正在當地訪問的桃園市長鄭文燦（圖）也率台灣企業領袖團與會。中央社記者張新偉攝 108年7月12日