鄭文燦拜會美眾議院議長 轉贈總統賀禮表感謝

桃園市長鄭文燦赴美參訪，這次再度到華府，獲得眾議院議長裴洛西接見，鄭文燦除了表達來自台灣的感謝，也轉贈總統蔡英文的賀禮，象徵台美關係盤旋而起。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市長鄭文燦赴美參訪，他在臉書發文表示，這次再度到華府拜訪，獲得眾議院議長裴洛西接見，鄭文燦除表達來自台灣的感謝，也轉贈總統蔡英文的賀禮，象徵台美關係盤旋而起。

鄭文燦12日深夜在臉書（Facebook）發文表示，今年三月，他以現任市長的身份，獲邀到白宮及國務院拜會官員。在華府期間，他也到國會拜會10多位參眾議員，同時安排至眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室，由其國安顧問接待會談。

鄭文燦說，之後，自己透過電話通話向裴洛西表達感謝，感謝她對於台灣長期友善的支持，以及台灣關係法40週年的祝賀信。

鄭文燦指出，時隔半年，他又再度到華府拜訪多位國會議員，同時，很高興這一次能夠獲得裴洛西本人的接見。

鄭文燦表示，他當面向裴洛西表示來自台灣的感謝，謝謝議長在許多方面都支持台灣，他自己準備的禮物是象徵桃園市鳥的「藍鵲瓷盤」，同時，他也轉贈蔡總統準備的「祥龍琉璃」給議長，龍正好是裴洛西的生肖，象徵台美關係如祥龍瑞氣，盤旋而起。

鄭文燦指出，裴洛西也在桃園市政府城市外交專書《Taoyuan into the World》簽名留念，並回贈美國國會的大瓷碗。

鄭文燦說，其實裴洛西真的很支持台灣，這一次能到國會拜訪她，也是很難得的。1080713