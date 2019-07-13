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總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
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蔡總統出訪加勒比海友邦1/18

總統紐約出席台美企業峰會 盼對印太做更多貢獻

最新更新：2019/07/13 02:15
總統蔡英文（中）展開出訪行程，去程過境美國紐約，12日上午（當地時間）出席台美企業高峰會，會議由美台商業協會（USTBC）主席史賓林特（Michael Splinter）（右）主持。左為國安會秘書長李大維。中央社記者張新偉攝　108年7月13日
總統蔡英文（中）展開出訪行程，去程過境美國紐約，12日上午（當地時間）出席台美企業高峰會，會議由美台商業協會（USTBC）主席史賓林特（Michael Splinter）（右）主持。左為國安會秘書長李大維。中央社記者張新偉攝　108年7月13日

（中央社記者溫貴香紐約12日電）總統蔡英文今天表示，這次過境能夠參加台美企業高峰會議，代表她對美國與台灣經貿關係的重視，希望持續深化，同時也能對印太地區做出更多的貢獻。

總統過境紐約第二天將出席台美企業高峰會前夕，中國外交部以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁，使得台美企業高峰會議備受國際關注。

總統以行動力挺親自出席高峰會議，並與會議主持人之一美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在會前一起接受隨行媒體與國際媒體訪問。

總統表示，她很高興在過境紐約的時候有機會受邀出席台美企業高峰會議，主要是這幾年與美國經貿往來持續加溫，雙邊貿易金額愈來愈高，代表雙方經貿關係越來越密切。

她進一步說，但近來在國際經濟環境的變動當中，各自的產業與企業都必須面臨一些挑戰，在挑戰之中也有很多潛在的機會，希望利用會議討論各自面對的挑戰與機會，更重要是尋求雙方合作的機會。

台美企業高峰會議程聚焦三面向，討論在當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰；產業對台灣的投資，包括政策面與發展環境；如何強化企業與企業間的更多相互信任，以確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作。

會議分別由美方產業代表、經濟部次長王美花與台灣產業代表擔任引言並廣泛討論，最後由主持人以及蔡總統進行會議總結。1080713

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