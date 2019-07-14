反擊馬英九 總統府：以為大家都失憶了嗎

前總統馬英九14日說總統蔡英文主政3年，台灣民主法治危如累卵。總統府發言人丁允恭（圖）反問「馬英九是以為大家都失憶了嗎？」國民黨不斷阻撓人民公投，歷史班班可考。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北14日電）前總統馬英九今天說總統蔡英文主政3年，台灣民主法治危如累卵。總統府發言人丁允恭反問「馬英九是以為大家都失憶了嗎？」曾打壓公投、反對人民直選總統的馬英九拿著公投作文章，是歷史莫大諷刺。

馬英九今天指出，蔡總統近來高調支持香港的反送中抗爭，但蔡政府修法把公投關入鐵籠的作法，與香港政府修法將逃犯送大陸的作法，同樣是剝奪人民的自由與權利。

丁允恭受訪回應表示，「馬英九是以為大家都失憶了嗎？」國民黨不斷阻撓人民公投，歷史班班可考，如今曾打壓公投、反對人民直選總統的馬英九，卻拿著公投作文章，是歷史的莫大諷刺。

丁允恭指出，這次公投法的修正，訂定固定的公投日期，是促進公投得以順利穩定進行，也讓社會能更聚焦在公投議題，對公投議題充分溝通討論，反而有助公投有意義地實施，實質落實人民公投的權利。

他說，民主防護網相關法令的修正，更是基於保衛台灣民主與主權的需求，全世界民主陣營國家也多有相關立法，可見，確實有其必要性，在現今台灣健全的民主法制體系下，國安法令的落實，更與戒嚴毫不相關。

丁允恭表示，真正搞過戒嚴的國民黨、在戒嚴體制下作為扈從者的馬英九，拿戒嚴來抹黑，這是對歷史的反諷。如今反對民主防護網的建構、企圖為境外獨裁侵略勢力開門，更猶如當年為納粹侵略歐洲敲鑼打鼓的幫凶之徒。（編輯：郭萍英）1080714