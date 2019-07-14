馬英九批蔡政府 綠色恐怖令人毛骨悚然

前總統馬英九（圖）14日出席「台灣與民主的距離」研討會，對民進黨政府的轉型正義、卡管案、公投法修法等案，提出批評與看法。中央社記者謝佳璋攝 108年7月14日

（中央社記者余祥台北14日電）前總統馬英九今天表示，總統蔡英文主政3年間，台灣民主法治已危如累卵。蔡政府打擊異己的手段，早已超出政黨良性競爭的紅線，不僅修法把「公投關入鐵籠」，且以國家安全為名，強行通過修正「國安五法」，綠色恐怖令人毛骨悚然。

長風基金會與馬英九基金會今天共同舉辦「台灣與民主的距離」研討會。馬英九致詞時說，自由、民主向來是我國傲人的成就，但3年前民進黨執政以來，台灣與民主的距離越來越遠。

馬英九指出，總統蔡英文近來高調支持香港的反送中抗爭，但蔡政府修法把公投關入鐵籠的作法，與香港政府修法將逃犯送大陸的作法，同樣是剝奪人民的自由與權利。

他表示，港府剝奪香港人民免於恐懼的自由，蔡政府剝奪台灣人民的直接民權。香港的「逃犯條例」已因港人抗議在7月9日壽終正寢，台灣的「公民投票法」卻在6月17日民進黨全力護盤下一天之內通過，蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府。

馬英九說，民進黨已故立委蔡同榮一生推動公投，人稱「蔡公投」，而蔡英文一日封殺公投，成了「蔡殺頭（投）」。

「台灣身陷不自由民主」馬英九說，在蔡總統執政下，黨產會、促轉會、中選會、教育部已東廠化，淪為政治打手。不只行政部門，民進黨還把黑手伸進司法、監察、考試部門，原本應監督行政部門的立法院，變成行政院的立法局。

他指出，蔡政府近來又以國家安全為名，強行通過修正「國安五法」，加重刑責超過戒嚴時期，以政治操作箝制言論自由與人權，還加碼下會期要完成所謂中共代理人的修法，難道思想犯又要在台灣借屍還魂，這種麥卡錫主義復辟的綠色恐怖令人毛骨悚然。

馬英九說，美國哈佛大學教授李文茲基與齊布拉特2018年出版「民主國家如何死亡」一書，歸納民主國家衰敗的特徵，不是政變或戒嚴，而是「專制領袖濫用政府權力並完全壓制反對黨，民主制度就用欺瞞大眾的方式，一步一步走向死亡」。

他認為，蔡政府打擊異己的手段，早已超出政黨良性競爭的紅線，一步步摧毀民主政治賴以存在的法治國原則。蔡總統說，「我們會因為民主而偉大」，實際上是「民進黨因反民主而獨大」。

馬英九呼籲，不能坐視民主的退步，不能放任新專制的崛起，人民要站出來用選票保衛民主，撥亂反正，讓台灣的民主能重返正道。（編輯：林孟汝）1080714

前總統馬英九（前左）、國民黨主席吳敦義（中）14日出席「台灣與民主的距離」研討會。中央社記者謝佳璋攝 108年7月14日