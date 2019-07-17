回應韓柯批評 總統：每個人都應在崗位上打拚

（中央社記者溫貴香聖文森16日電）總統蔡英文今天回應國民黨總統參選人韓國瑜、台北市長柯文哲兩人對她的批評表示，常常聽不懂在講什麼，每一個人都應站在自己的崗位上打拚，因為我們都是人民選出來的。

蔡總統「2019年自由民主永續之旅」抵達第3站聖文森及格瑞納丁（簡稱聖文森），總統出席聖國警備用車移交儀式後，回答記者提問做了以上表示。

針對中國批評總統此行過境美國是挾美自重，總統表示，他們這樣的講法，相關單位都已經回應過了，「我是中華民國的總統，做外交本來就是我的工作，也不需要他們（中國）來說三道四」。

針對國民黨總統初選結果出爐，高雄市長韓國瑜勝出，但多個網路平台民調，蔡總統壓倒性贏過韓國瑜原因為何，總統表示，民調有很多種，也有不同的人做，都去了解，作為參考。

韓國瑜批評蔡總統能力不好與用人風格、總統2020怎麼抓回流失的軍公教票源？總統表示，她做得好不好，自有人民跟民意來評斷，但是她現在當總統，拚外交也是重要工作，「我現在很專心做總統的事情，我相信每一個人都一樣，現在有工作的人就應該在自己的崗位上好好的努力」。

針對韓國瑜擬帶職參選2020遭批，國民黨反批蔡總統也是帶職參選，總統表示，還是一樣，常聽不懂在講什麼，但是，她正在拚外交，很努力做總統的工作。

總統重申，每一個人都應該站在自己的崗位上好好的努力打拚，因為「我們都是人民選出來的」。

記者追問總統帶職參選與韓國瑜帶職參選是否不同，總統表示，當然是不一樣的，國民黨人如果有這樣想法的話，「那國民黨以前連任的總統怎麼說呢？」

針對蘋果日報報導，2020總統大選蔡陣營擬定打韓策略第一步打兩岸、第二步帶職參選，總統反問記者「真的嗎？你聽誰講的」，回去再問問，現在正在拚外交，這件事情回去再說。

被詢及台北市長柯文哲接受專訪表示，再讓妳當總統沒什麼不好，但台灣也不會更好，很多問題會等蔡總統卸任後才會爆發。

總統表示，常常聽不懂他（柯文哲）講什麼，現在正在拚外交，努力做總統的工作，每一個人都該站在自己的崗位上好好打拚，「因為我們都是人民選出來的」。（編輯：趙蔚蘭）1080717