陳副總統：盼更多國際交流合作 讓世界看到台灣

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統陳建仁今天接見「幸福家庭促進會2020年聯合國60國論壇」籌委會委員，感謝積極促成「聯合國60國論壇」舉辦，他期盼未來有更多國際交流合作的機會，讓全世界看見台灣。

陳副總統致詞提到，「國際幸福家庭聯盟」積極宣導和推動台灣的「家庭餐桌文化」，透過傳遞「家庭餐桌文化」的價值，克服因社會變遷所帶給家庭的嚴峻挑戰，令人感佩。

他指出，透過餐桌文化五價值（Talk、Accept、Bless、Listen、Enjoy）的理念推動，也就是透過對話（T）、接納（A）、祝福（B）、傾聽（L），或是共融（E）等過程，維繫家庭感情與解決社會問題，並實現「世界一家」的願景，倡導世界和平，建構國際永續合作夥伴關係，提升台灣在「國際化」的競爭力。

陳副總統認為，「家庭餐桌文化」代表著團結，肯定家人，積極的祝福，傾聽、愛、享受彼此的陪伴，這也正是構成強健的家庭、社區及社會的基石。

他說，透過「60國論壇籌備會」的舉辦，共同推動「家庭餐桌文化」闡述價值與信念，促成國際團體的交流溝通，進而達到相互連結，讓台灣良善的力量與聲音可以被國際社會聽得見、看得到，有效提升台灣的能見度。

訪賓一行由台灣國際幸福家庭促進會理事長蔡有仁率領，總統府國策顧問陳光復、衛生福利部次長蘇麗瓊陪同，在總統府拜會副總統。

根據自由時報先前報導，台灣國際幸福家庭促進會結合6都縣市推動「餐桌文化」，傳達幸福家庭力的重要意義，明年8月促進會將在紐約舉辦60國青年高峰論壇。（編輯：林興盟）1080719