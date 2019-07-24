國民黨全代會後 韓國瑜將請益藍縣市長

（中央社記者劉冠廷台北24日電）高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統。親近韓國瑜人士指出，28日國民黨全代會通過提名後，韓國瑜將開始下鄉拜訪藍營縣市長與議長。

親近韓國瑜人士指出，國民黨總統初選民調15日公布，確定由韓國瑜出線，代表國民黨角逐2020總統後，韓陣營便開始聯繫藍營各縣市的縣市長與議長，準備在全代會後，進行下鄉拜訪之旅，了解各地區的狀況，首站將到桃園市，由桃園市議會議長邱奕勝負責規劃。

由於韓國瑜將代表國民黨競選2020總統大位，未來選戰正式開打後，勢必將全台跑透透，不少國民黨立委認為，韓國瑜應將選戰的重心放在高雄市，但也有立委建議，韓國瑜必須提出可行、有感的政策，積極搶攻綠營執政的縣市，爭取更多的支持。

陳學聖今天向中央社記者表示，韓國瑜是高雄在地市長，在任期尚未屆滿時就要離開，高雄民眾是最直接會看到韓國瑜表現如何，因此高雄會是韓國瑜此次選舉最關鍵的地方，他認為，韓國瑜星期一到五留在高雄拚市政是正確的策略。

陳學聖認為，若高雄市政做出口碑，其他縣市就沒問題了，但若在高雄出現閃失或狀況，壓力就會非常大。

國民黨立委李彥秀表示，韓國瑜的魅力比較沒有地域限制，因為主要訴求是基層與庶民的感受，跟地域性沒有太大的關係，從韓國瑜在各地辦理造勢活動，動員狀況都在水準以上就可以一窺一二。

但李彥秀也說，不過韓國瑜擔任高雄市長半年多，參選總統難免會有高雄市民會有意見，反而是韓國瑜跟競選團隊應該要留意加強的，努力做好市政工作，才不會讓原本應該最穩固的高雄市，反而變成韓國瑜的弱點。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗建議，韓國瑜未來應積極搶攻桃園、嘉義、台南、屏東等綠營執政的地區，將所謂的庶民經濟轉化成真正有感且可行的政策，告訴民眾什麼去拚庶民經濟，以及如何改善低薪的問題，若真能改善低薪，人民就會有感。（編輯：蘇龍麒）1080724