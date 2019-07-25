更多編輯台推薦新聞：
專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密
專題

專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜為登革熱防疫爬樹 陳其邁：需對症下藥

最新更新：2019/07/25 17:16
高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫，爬上樹探查樹洞積水。行政院副院長陳其邁（圖）25日說，爬樹是危險動作，防疫工作需要對症下藥，並善用工具，呼籲民眾不要模仿。中央社記者蔡芃敏攝 108年7月25日
高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫，爬上樹探查樹洞積水。行政院副院長陳其邁（圖）25日說，爬樹是危險動作，防疫工作需要對症下藥，並善用工具，呼籲民眾不要模仿。中央社記者蔡芃敏攝 108年7月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）高雄市長韓國瑜昨天視察登革熱防疫，爬上樹探查樹洞積水。行政院副院長陳其邁今天說，爬樹是危險動作，防疫工作需要對症下藥，並善用工具，呼籲民眾不要模仿。

韓國瑜昨天到勞工公園視察防疫情形，擔心樹洞積水成孳生源，以矯健的身手爬上樹，探查樹洞積水，並指示防疫工作要做到無死角。

陳其邁今天出席「宏觀全球趨勢 掌握投資契機」論壇會後接受採訪時表示，白線斑蚊多棲息在戶外植物；不過，高雄市登革熱的傳染媒介主要是埃及斑蚊，主要繁殖地點為室內，埃及斑蚊才是防疫重點。

他指出，防疫需要專業人士對症下藥，並清除室內積水容器，避免埃及斑蚊孳生。

他說，視察樹洞積水不一定要爬上樹梢，現在科技進步，防疫人員能應用3D巡查棒，讓資料數位化，透過大數據了解疫情，應善用工具。

陳其邁提醒，爬樹是危險動作，民眾千萬不要模仿，「韓市長以身試險，為他擔心」。（編輯：蘇志宗）1080725

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報