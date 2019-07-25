韓國瑜為登革熱防疫爬樹 陳其邁：需對症下藥

高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫，爬上樹探查樹洞積水。行政院副院長陳其邁（圖）25日說，爬樹是危險動作，防疫工作需要對症下藥，並善用工具，呼籲民眾不要模仿。中央社記者蔡芃敏攝 108年7月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）高雄市長韓國瑜昨天視察登革熱防疫，爬上樹探查樹洞積水。行政院副院長陳其邁今天說，爬樹是危險動作，防疫工作需要對症下藥，並善用工具，呼籲民眾不要模仿。

韓國瑜昨天到勞工公園視察防疫情形，擔心樹洞積水成孳生源，以矯健的身手爬上樹，探查樹洞積水，並指示防疫工作要做到無死角。

陳其邁今天出席「宏觀全球趨勢 掌握投資契機」論壇會後接受採訪時表示，白線斑蚊多棲息在戶外植物；不過，高雄市登革熱的傳染媒介主要是埃及斑蚊，主要繁殖地點為室內，埃及斑蚊才是防疫重點。

他指出，防疫需要專業人士對症下藥，並清除室內積水容器，避免埃及斑蚊孳生。

他說，視察樹洞積水不一定要爬上樹梢，現在科技進步，防疫人員能應用3D巡查棒，讓資料數位化，透過大數據了解疫情，應善用工具。

陳其邁提醒，爬樹是危險動作，民眾千萬不要模仿，「韓市長以身試險，為他擔心」。（編輯：蘇志宗）1080725