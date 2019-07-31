競選輔選分進合擊 黨中央尊重韓國瑜人事安排

（中央社記者余祥台北31日電）國民黨總統參選人韓國瑜的競選總部將設於高雄，並由前行政院長張善政出任國政顧問團總召。國民黨黨務人士表示，黨部負責輔選和助選工作，有關競選相關事務，本是以總統參選人為主體，尊重韓國瑜的規劃。

韓國瑜昨天透過幕僚表示，全國競總將設在高雄，國政顧問團成員正積極邀請中，副手的具體人選正審慎思考、評估中；韓國瑜競選團隊將逐漸成形。

黨務人士指出，2020大選主要就是競選、輔選、助選3大主軸，競選的部分本就是以總統參選人為主體，因此無論是韓國瑜要將競總設置於高雄，或是人事規劃，就是屬於競選的範疇，黨中央尊重韓國瑜的安排。

黨務人士指出，黨部則負責輔選工作，包括組織動員正規軍，以及成立各種後援會的助選工作等；韓陣營也表示，未來與黨部的合作將是分進合擊。

有關競選團隊方面，韓陣營表示，近日已開始徵詢相關人員，預計下週會初步對外公布一些名單，尤其是媒體聯絡人，方便台北媒體進行新聞聯繫。

此外，韓陣營指出，除了競選總部外，目前也有設置北辦甚至是中辦的構想，不過地點等細節尚未討論。

國民黨日前已表示，將參照上次總統大選，出借黨部11樓作為韓國瑜的北部競選辦公室，不過，黨務人士指出，韓國瑜並未稱要使用11樓。

記者實地走訪黨部11樓，門口仍掛著前台北市長候選人丁守中「台北的未來在手中」的牌子，室內則堆放雜物，尚未正式啟用。（編輯：趙蔚蘭）1080731