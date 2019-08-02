農業新南向 台灣青年將赴印度泰國交流

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）為推動新南向政策，外交部與農委會今年持續合辦農業青年大使交流計畫，選出30位台灣青年組成2團，將分別前往泰國、印度參訪交流。參與的青年期盼，藉此找到彼此合作的契機。

外交部晚間發布新聞參考資料表示，為推動新南向政策，外交部與行政院農業委員會今年繼續合辦農業青年大使「新南向」交流計畫，以「踏實互惠，永續農業」為主軸，甄選出30位具有農林漁牧專長的青年組成2團，預定8月中旬及下旬分赴泰國及印度，進行為期約一週的參訪交流。

外交部今天為即將出訪的農業青年大使團隊舉行行前授旗典禮暨記者會，由外交部政務次長徐斯儉、農委會副主委陳駿季共同主持，泰國貿易經濟辦事處副代表陸譽升（Phubadi La-Or-ngern）等人出席。

徐斯儉致詞時表示，這次入選的農青大使包括百大青農、新住民第二代及具豐富國際農業合作經驗者。過去2年來，農業青年大使相繼參訪過印尼、菲律賓、越南、馬來西亞，交流計畫成效良好；今年再次選拔農青大使訪問印度、泰國，相信能持續藉此與新南向目標國家深化實質合作夥伴關係，促進農業人才交流。

陳駿季致詞時說，農業青年大使代表台灣農業新生代軟實力的展現；期許今年出訪的農業青年大使能運用創新與創意，在雙方既有的合作基礎上，進一步促進台灣與新南向國家的區域農業共榮與永續發展。

陸譽升表示，期盼農青大使此行能增進台、泰在農業經濟領域的交流與合作。他並推薦農業青年大使，一定要品嚐泰國的榴槤等特色水果。

即將訪問印度的張威然受訪時表示，希望在訪問印度期間找到合作的契機，增進雙方實質農業交流。將訪問泰國的林妮蓉則說，期盼在農業科技、氣候變遷、環境暖化等議題進行交流分享。

外交部指出，今年農業青年大使的專業背景涵蓋農業經濟、有機栽種、食農推廣、蔬果園藝、畜產及水產養殖、蜂蜜及精油提煉，以及動、植物疾病防治醫學等領域。

外交部表示，農青大使將實地考察印度、泰國農業經濟發展現況與商機，了解當地農產市場運作及產銷型態，參訪當地台商從事農業相關產業且具營運績效的工廠或農場，也將與當地產、官、學界人士交流，增進對新南向國家的深入了解，提升農業實質交流合作。（編輯：鄭雪文）1080802

「2019年農業青年大使新南向交流計畫」行前授旗典禮暨記者會2日在外交部舉行，外交部次長徐斯儉（前左7起）、農委會副主委陳駿季出席，為青年大使讚聲。中央社記者施宗暉攝 108年8月2日