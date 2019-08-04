拚整合找刺客 民進黨力保國會優勢

（中央社記者葉素萍台北4日電）為力保國會優勢，民進黨積極布局明年立委選戰，目前已確定3選區不提名，保留與泛綠合作空間；在台北市中山北松山、文山區等艱困區，民進黨除了徵詢黨內同志外，也努力尋找奇兵刺客。

第10屆區域立法委員選區共計73個選區，民主進步黨5月22日已公告49個立委初選選區提名候選人名單，剩餘24個選區採徵召方式處理；7月10日中執會通過首波2個艱困選區徵召名單，包括現任基隆市立委蔡適應、新竹市徵召新竹市前議員鄭宏輝。

還有22個徵召選區尚未提名，民進黨7日將召開中執會進行第二波提名，除了預計徵召屏東縣府原民處長伍麗華參選山地原住民立委，台北市港湖、松信等區布局也可望拍板。

民進黨提名策略小組日前已決定，台北市中正萬華、台中大烏龍及台中潭雅神，這3選區民進黨「提名名額為零」，這項決議將送7日中執會確認。

台北第5選區（中正萬華區）現任立委為甫退出時代力量的林昶佐；台中第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任立委是時代力量的洪慈庸。民進黨不提名，保留與林昶佐、洪慈庸合作空間。

台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）現任立委為國民黨的顏寬恒，先前已傳出，民進黨擬與台灣基進合作，找台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒。

台北市除了中正萬華區已定調不提人之外，另有5個選區未提人，是目前布局重點。

國民黨在台北市這幾個選區，分別提名，第3選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安、第4選區（內湖、南港）現任立委李彥秀、第6選區（大安區）林奕華、第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰、第8選區（文山、南中正）現任立委賴士葆。

民進黨部分，信義南松山區以台北市議員許淑華呼聲較高，如何強化同選區議員的輔選力道，黨中央正在處理；內湖南港，現任台北市議員高嘉瑜被視為可與李彥秀一戰的人選。

台北市中山北松山、文山區，民進黨除了徵詢黨內同志外，也努力尋找奇兵刺客。黨內幹部指出，台北市提名布局，不會全都是議員出征，而且會考量年齡、性別比例，此外，在戰鬥力、社會形象上，也要讓人家耳目一新，所以一定要有奇兵刺客。

桃園市第6選舉區，民進黨與無黨籍立委趙正宇合作的方向也已確定，就待中執會通過；至於新竹縣、苗栗縣則因為地方政治生態的因素，各方還待進一步考量，才能決定。

另外，由於台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨6日將舉行成立大會，前總統陳水扁曾預告民間將組成的新政黨「一邊一國行動黨」也敲定在18日成立，加上前台南縣長蘇煥智可能組黨及日前成立的喜樂島聯盟政黨，小黨拚出頭來勢洶洶，已在夾縫中求生存的綠黨、社民黨、台聯、基進黨、時代力量等泛綠陣營小黨各自備戰。

以時力來說，在高雄鳳山、新北淡水等選區都提名立委人選，強碰綠營現任立委，為了推動整合，民進黨主席卓榮泰和時力黨主席邱顯智，近期也將見面會談。

2020年大選，雖然民進黨喊出，以總統勝選及國會過半為目標，要兼顧保護本土政權、維持國會優勢。不過，去年九合一地方選舉挫敗的陰影未除，近期又有私菸案重挫選情，再加上泛綠陣營小黨組黨恐分走民進黨選票，民進黨想守住國會優勢，難度相當高。（編輯：趙蔚蘭）1080804