總統見桌球選手林昀儒 期許東京奧運為台爭光

總統蔡英文（前右）5日在總統府接見17歲的桌球小將林昀儒（左），恭喜他7月在T2桌球鑽石賽奪得男單冠軍。中央社記者徐肇昌攝 108年8月5日

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天接見桌球選手林昀儒為他加油打氣，並說明政府對於明年東京奧運已制定黃金計畫，對每位球員都有特別的訓練計畫，也希望林昀儒明年東京奧運，能為台灣爭光。

年僅17歲的台灣桌球選手林昀儒，日前在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽，擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。

蔡總統今天在總統府接見林昀儒及林昀儒的父親、國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授林學宜。

蔡總統致詞時表示，最近在網路上討論度很高的林昀儒選手，雖然只有17歲，但已經是「台灣一哥」了，今天除了要為林昀儒加油打氣，也表達政府對國家選手的重視和支持。

蔡總統指出，日前林昀儒在T2鑽石聯賽馬來西亞站拿下男子單打的冠軍，積分破萬，排名上升到世界第13名。下一步就是要準備東京奧運，政府已制定黃金計畫，對每一位球員都有特別的訓練計畫。她也希望林昀儒明年東京奧運，能為台灣爭光。

蔡總統還仔細詢問林昀儒在訓練過程中的辛苦點滴、在家自學、上大學的規畫以及未來要參加的國際賽事；對於林昀儒個性冷靜，在場上臨危不亂，適合當國際型選手，蔡總統也留下深刻印象。（編輯：郭萍英）1080805

總統蔡英文（右）5日在總統府接見17歲的桌球小將林昀儒（左），肯定他7月在T2鑽石賽馬來西亞站奪冠的表現。中央社記者徐肇昌攝 108年8月5日