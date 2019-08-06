更多編輯台推薦新聞：
影片／大象幫遊客撿回帽子 北市動物園：幸運中的幸運
生活

影片／大象幫遊客撿回帽子 北市動物園：幸運中的幸運

早安世界》人民幣重貶點燃匯率戰 美國指中國操縱貨幣
早報

早安世界》人民幣重貶點燃匯率戰 美國指中國操縱貨幣

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸
國際

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜稱香港動亂 綠營議員批反民主

最新更新：2019/08/06 08:31

（中央社記者王淑芬高雄6日電）香港反送中抗爭引起全球關注，高雄市長韓國瑜昨表態支持香港民主自由，卻又口出「香港動亂」、「暴力事件」等語，民進黨議員黃文益、林智鴻、時力議員黃捷等人批評韓反民主。

香港反送中發起「大三罷」運動（罷工、罷課、罷市），高雄市長韓國瑜接受媒體聯訪時卻表示，「香港動亂」如果持續下去，不光是香港的損失，也會是台灣重大的損失，盼香港政府迅速成立「獨立調查委員會」，把整個「暴力事件」做一個清楚的調查。

對此，民進黨市議員黃文益今天接受中央社電話採訪時，批評韓對香港反送中事件態度始終曖昧不明，言語閃爍，還將港人爭民主自由當做動亂，認為韓相關發言本質都偏向中國。

時代力量高雄市議員黃捷昨天深夜在臉書發文批評韓國瑜，她說，她的腦海浮現的是元朗事件中滿身是血的記者、被打到趴下的孕婦、被港警強扒內褲驅離的少女等畫面。

她說，韓國瑜身為國民黨提名的總統參選人，若覺得民眾不該反抗、不該行使公民權，甚至認為政府應該趕快平息動亂，台灣人民無法接受。

民進黨市議員林智鴻說，韓國瑜打從心底反民主才會用「動亂」字眼，讓人憂心韓與中聯辦同調，有種隔海呼應的味道，他質疑如讓韓當選總統，台灣豈不是要被宣布宵禁或戒嚴。

市府新聞局長王淺秋今天告訴中央社記者，韓國瑜所提到的香港的動盪情勢並非單方面由抗議群眾所造成，港府的溝通不良，反應延宕，和處置過當也是最主要的原因之一。

她說，韓國瑜說明很清楚，香港和台灣一水相隔、同樣承受來自北京的壓力，對香港人民的心情完全理解、同情、並予以支持，呼籲港府成立獨立調查委員會，以緩和社會衝突態勢，這個主張和香港特區政府立場怎麼會一樣。（編輯：陳清芳）1080806

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報