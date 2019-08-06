台灣民眾黨創黨 蔡壁如前往內政部遞交資料

（中央社記者王承中台北6日電）台北市政府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如今天在創黨大會後前往內政部送交相關資料，申請成立政黨。蔡壁如說，希望可以很順利，待內政部同意後將召開黨員大會。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天在台灣大學國際會議中心舉行創黨大會。蔡壁如約在下午2時5分前往內政部3樓的總收發室，遞交申請書、章程、黨員名冊、負責人名冊、成立大會及負責人選任會議紀錄等資料。

對於是否希望台灣民眾黨可以順利通過內政部審核，蔡壁如在遞件後受訪表示，當然希望可以很順利，她不會擔心。當初有查過內政部的網站，目前無人註冊過台灣民眾黨，且內政部內部人員也向她表達，目前沒有人登錄台灣民眾黨。

媒體詢問立委提名的狀況，蔡壁如指出，自從上週創黨的事情曝光後，最近幾天都在忙著處理黨綱等事務，且創黨大會後，還有一些法定程序要走，等內政部同意後將召開黨員大會，到時候才要開始煩惱區域立委的提名以及不分區立委名單。

由於台灣民眾黨容許雙重黨籍，媒體追問，是否不排除提名人有雙重黨籍，蔡壁如說，不排除。

今天創黨大會上，鴻海創辦人郭台銘有送花致意，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤也到場祝賀，原先傳出郭台銘之子郭守正也要到場，但最後並未出現。

蔡壁如解釋，昨天劉宥彤有跟她聯絡說郭台銘會送花致意，劉宥彤也會出席，她有向劉宥彤詢問郭守正是否也會到場，最後是劉宥彤出席。

媒體追問郭守正不來的原因，蔡壁如並未回答，僅開玩笑說，「他（郭守正）來我怕大家太刺激了，拜託他不要來」。對於何時安排柯文哲與郭台銘見面，蔡壁如表示，她不清楚，無法回答。

對於是否有鎖定對象邀請入黨，蔡壁如指出，因為名字叫台灣民眾黨，所以只要是民眾就可以申請加入，沒有鎖定特定對象，入黨是個人意願，不會有強迫跟暗示，這是個人自由，也設有評議委員會，會負責審查入黨資格。

內政部日前表示，在收到申請案且檢視資料無誤後，會函請各地方法院、戶政及刑事單位協助查詢負責人是否違反政黨法的限制，以及創黨黨員、選任人員是否有大陸、港澳人士在台設籍未滿10年的情事。如沒問題，將函復民眾黨已完成政黨備案並發給證書及圖記，整體作業時間約需30天。（編輯：林興盟）1080806