蘇揆報告109年度總預算 蔡總統肯定收支平衡

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院長蘇貞昌昨天向總統蔡英文與副總統陳建仁報告109年度總預算籌編狀況，蔡總統肯定明年預算收支平衡，是睽違22年後再次達到總預算歲入歲出平衡。

總統府發言人丁允恭說，蔡總統指出109年度總預算案的籌編作業，是自88年度後，睽違22年，再次達到總預算歲入歲出平衡。也就是說除了舉新還舊之外，沒有增加新的債務支出。

蔡總統表示，這顯示行政院嚴守財政紀律，同時各項施政重點，也都能優先檢討編列，實屬不易，值得肯定。總統也請行政部門規劃各項施政計畫時，務必妥善分配資源，讓有限資源發揮最大效益。

知情官員表示，蘇貞昌昨天與主計長朱澤民等官員向蔡總統與陳副總統報告109年度總預算籌編狀況，蔡總統肯定預算收支平衡，並指示加強國防、社福與文化建設方面的施政。

行政院編列109年度中央政府總預算，歲入達新台幣2兆900億元，成長率達5.3%，其中稅課收入1兆6700億元，成長2%；歲出約2.1兆元，成長率5.2%。109年總預算將於15日行政院院會通過後，依法在8月底前送進立法院。（編輯：林興盟）1080806