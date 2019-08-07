柯文哲：不分區立委提滿34席執行我的意志

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（前中）7日上午與士林區里長座談，接受媒體訪問時說，不分區立委會提滿34席，而這些人要能在立法院執行他的意志力。中央社記者梁珮綺攝 108年8月7日

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天說，不分區立委會提滿34席，而這些人要能在立法院執行他的意志力；區域立委的條件則是要有能力選上，或有能力影響選舉結果。

柯文哲上午與士林區里長座談，接受媒體訪問做上述表示。被問及不分區要拿下幾席，他說，還沒開始找人，先等內政部核定通過，才能正式招募黨員。

柯文哲表示，不分區立委會以專業人士為主，在立法院執行他的意志力，「立法院不應當是個利益糾結場所」，應建立專業文化。區域立委部分，他坦言，至少要有能選上或能讓人落選的實力，若是為提而提，也沒太大意義。

由於前台北市議員童仲彥、前新北市議員李婉鈺都有意入黨並爭取立委，被問及這2人行不行時，柯文哲坦言「困難」，表示數據會說話，先證明符合上述兩條件再說，都沒有的話，後面也不用再討論。

針對台灣民眾黨允許黨員有雙重黨籍，網紅「館長」陳之漢「會引來蟑螂與老鼠屎」說法，柯文哲形容，如同一個人可以參加獅子會，也能參加扶輪社一樣，「超越藍綠不是消滅藍綠，是要讓藍綠在社會和諧共存。」

至於台灣民眾黨創黨的111名黨員中，名單中有多名市府人員，有議員質疑柯市府是「黨營市府」。柯文哲說，有要市府人員不用來，昨天的創黨大會很低調，「好像一級主管有去的只有4人，其他就不用來」。另外，市府參議陳慶安澄清，創黨黨員中的「陳慶安」與他是同名同姓，他沒有加入台灣民眾黨。(編輯:孫承武) 1080807