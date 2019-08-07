慶富案後續 藍委籲檢調依法行政獨立調查

（中央社記者王揚宇台北7日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，慶富獵雷艦弊案發生的源頭在高雄銀行，呼籲檢調單位必須依法行政、獨立調查，不要碰到某位政府高層就自動轉彎。

民進黨籍高雄市立委賴瑞隆說，慶富案發生的時間點是在馬英九政府執政時期，慶富公司為何可以得標，以及涉超貸案的主要銀行，國民黨要說明清楚，不要因為選舉接近，就用抹黑的方式來攻擊特定對象，謀取政治利益。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長許毓仁，以及國民黨立委費鴻泰、賴士葆，今天在立法院召開記者會。

曾銘宗說，獵雷艦弊案最重要的關鍵在高雄銀行，因為高雄銀行早就知道慶富公司財務並不健全，卻執意提供高額履約保證金，倘若沒有當時的高雄市政府高層護航，有辦法把錢貸出去、開出履約保證嗎。

賴士葆指出，國民黨團將在立法院下會期的財政委員會，要求高雄銀行將當時決策給予慶富公司履約保證過程，完整公諸於世。

高雄地檢署偵辦慶富獵雷艦案涉詐貸和洗錢，去年2月依詐欺、背信和違反銀行法等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男等5人。其中，陳慶男遭檢方求處重刑30年，併科罰金新台幣10億元。

慶富案偵結後，有關高雄銀行涉案情節，高雄市長韓國瑜於今年5月14日已簽准，將全案移送檢調調查。

另外，高雄銀行股份有限公司前董事長張雲鵬今年4月11日曾於高雄市議會答詢表示，高銀放貸給慶富造船股份有限公司沒違法、也非弊案，是「失敗的授信」；慶富81年就是高銀客戶，高銀提供的履約保證和獵雷艦案聯貸無因果關係。（編輯：林興盟）1080807