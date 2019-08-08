郭台銘動向未定 韓陣營：隨時間推進自然結合

（中央社記者余祥台北8日電）外界關注國民黨總統參選人韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘的整合問題，韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華今天表示，這只是時間早晚的問題，相信隨著時間推進，都會是很自然的結合。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華今天到國民黨中央黨部11樓進行北辦場勘。

外界關注黨內整合問題，許淑華說，他們很積極聯繫郭台銘，至今一直沒見上面，因此也拜託黨主席吳敦義、前總統馬英九透過個人私交幫忙安排，相信只是時間早晚的問題。

許淑華說，他們已與前立法院長王金平見過面，王金平表達祝福，最後的結果是必然的，不必過於擔憂，隨著時間往前推進，都會是自然的結合，就韓國瑜個人而言，還是先專心市政、衝刺聲量，其他的就透過黨內先進協助。

至於副手人選是否已經敲定，許淑華說，完全尊重韓國瑜的徵詢，到目前為止有幾個方向，就讓韓國瑜自己發布為主。

吳敦義昨天在中常會中喊話，盼全黨幫忙澄清、更正韓國瑜的負面消息，許淑華認為，目前台北市長柯文哲組黨，下一步是否參選總統未定，國民黨當然要先團結自己，代表有很大重返執政的決心，吳敦義的喊話也是一劑強心針。

有關外界揣測韓國瑜恐成「換柱2.0」，許淑華說，她不理解外界為什麼會一直操作換柱，換柱事件對國民黨而言是很大的傷害，國民黨不可能再發生這樣的事，韓國瑜經國民黨初選機制勝出，且民調大幅領先，國民黨一定會全力輔選韓國瑜。

媒體詢問，韓國瑜在知識藍、經濟藍支持率較低，未來如何爭取這群選民的支持，許淑華說，不同階層、年齡都是他們要爭取的對象，韓國瑜團隊會盡最大的努力提出好的政策和方向，任何一票都會努力爭取。（編輯：蘇志宗）1080808