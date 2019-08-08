為台灣祈福 王金平盼官民齊奉行中道

（中央社記者程啟峰高雄8日電）今天是莫拉克風災10週年，前立法院長王金平今天至高雄為台灣祈福。他接受媒體訪問說，政府、人民都奉行中道精神，台灣未來前程應是無量的，否則會喪失很多生機。

王金平上午由高雄市副議長陸淑美、議員吳利成、農會理事長蕭漢俊等人陪同至高雄妙崇寺為莫拉克風災罹難者祈福，同時為台灣祈求風調雨順、國泰民安。

對於媒體追問「總統大選外傳鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、王金平結盟」，他表示，上週六跟郭見面，大家相談甚歡，我們的共識是一定要共同為台灣的前途來努力。

至於最近跟柯文哲見面談話內容，王金平說，大致也一樣，大家一定要團結，共同關心台灣、兩岸，也希望台灣未來可以解開各方面的難題，讓台灣回歸到一個中道的軌道上。

王金平表示，政府、人民都奉行中道精神，台灣未來的前程應是無量的，否則台灣現在就像「溫水煮青蛙」、「溫水中的那隻青蛙」，會喪失很多生機。

他提到，處理國政一定要全面性，要有一個中性的立場看待，而不要意識型態來主導整個政治，「這樣子會有偏頗，偏頗所造成的就是有相當的傾斜，傾斜所造成的結果會造成傷害」，我們大概都有這方面的共識，為台灣共同努力，這是一致的目標。

媒體又提問「韓國瑜有透過台積電創辦人張忠謀想聯絡郭台銘」，王金平表示「不清楚」，不過因為張忠謀妻子是郭台銘的表姐，台積電跟鴻海也有相當深厚的淵源，所以有沒有效不知道，不過，這當然是非常好的一個作法。

至於是否感受國民黨整合團結的誠意，王金平指出，到今天為止都還沒有收到黨中央任何訊息。（編輯：黃世雅）1080808