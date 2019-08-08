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郭台銘動向各界關注
2020總統大選藍綠起跑，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。他的幕僚劉宥彤已表示，如果郭台銘、王金平及柯文哲合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成；劉宥彤也說會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式。
郭台銘動向各界關注
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郭台銘動向各界關注8/18

郭台銘談八八風災 人都有重新再起之力引聯想

最新更新：2019/08/08 16:51

（中央社記者王承中台北8日電）鴻海創辦人郭台銘今天針對八八風災10週年表示，在慶祝父親節的時刻，10年前的悲劇讓許多家庭破碎，10年永齡農場的新生，代表每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後出國沉澱，未出席國民黨全代會，返國後與前立法院長王金平會面，也和台北市長柯文哲短暫通電話，但就是沒和國民黨總統參選人韓國瑜見面，讓國民黨整合陷入困境。外傳郭台銘將與柯文哲、王金平合作，郭台銘幕僚雖否認，未來的動向仍備受關注。

今天是父親節，也是八八風災10週年的日子。郭台銘今天在臉書發文，先是祝福天下的父親身體健康，並表示，2009年8月8日，一場豪大雨卻夾帶著滾滾黃流，無情地摧毀小林村一帶，災民失去家人、失去在山上的家。離開熟悉的家鄉，來到新的環境，找到新的工作，開始新的生活。10年來，透過眾人力量重新振作，勇敢前進。

他指出，在慶祝父親節的時刻，10年前的悲劇讓許多家庭破碎，10年永齡農場的新生，代表每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量。

郭台銘表示，做為台灣的一個父親，傳統上被認為是家中的支柱，不喊累也不認輸，明明是關心，但一出口常常是嚴厲的管教。

郭台銘指出，在他這個年代「男兒有淚不輕彈」，壓抑的熱情，說不出口的愛。他說，「各位朋友們，這可能就是你們的父親。」願天下父親都能有放寬心的幸福。

郭台銘也在臉書上分享永齡農場10週年的影片，在文末寫上「勇敢前進」、「天佑台灣」的標籤，並以永齡基金會創辦人署名指出，「走過八八風災的傷痛，在這片土地上重生，我們知道忘記傷痛不易，唯知有愛足矣。」（編輯：郭萍英）1080808

地機族
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