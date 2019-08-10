國合會攜手OPIC世農等組織 提升台灣國際能見度

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）負責援外工作的國合會長年在友邦推動合作計畫，合作成果成為友邦力挺台灣國際參與，證明台灣有能力做出貢獻的例子。國合會近來更攜手OPIC、世界農民組織等，透過合作提升台灣國際能見度。

財團法人國際合作發展基金會（國合會）是台灣主要的對外援助機構。國合會秘書長項恬毅接受中央社專訪表示，國合會長年在邦交國推動合作計畫，「不是給錢的援助，是有實質的意義」，合作成果深獲友邦肯定，讓友邦願意在國際場合力挺台灣有意義參與世界衛生組織等國際組織。

台灣爭取參與國際組織，常使用的口號是「Taiwan Can Help」，而什麼可以help， 項恬毅說，「是國合會的計畫在help」；藉由國合會計畫成功執行，友邦國家願意一起在國際上分享，藉此凸顯台灣的存在與貢獻。

面對中國不斷打壓、限縮台灣國際空間，他指出，讓更多人看見台灣有能力做出的貢獻，「是國合會對台灣國際空間可以做的努力」。除了持續在友邦推動計畫，國合會近來更擴大國際合作，盼進一步讓台灣被世界看見。

其中包括國合會首度與美國海外私人投資公司（OPIC）在南美友邦巴拉圭進行合作。項恬毅表示，這項合作由OPIC提供資金給巴拉圭區域銀行，國合會提供技術協助，包括協助金融機構的貸放能力建構，並向有意發展中小企業的婦女提供金融相關知識，提升婦女經濟發展。目前區域銀行還在做相關規劃，待準備工作完成後，將由國合會派遣專家到巴國提供協助。

OPIC為美國聯邦政府機構，透過提供融資、政治風險保險及支援私募基金等方式，協助美國企業開拓新興市場。OPIC代理總裁兼執行長比海吉（David Bohigian）6月訪台時，曾拜會國合會。

國合會與OPIC接下來將在哪一國進行合作，項恬毅說，「任何邦交國都有可能」，合作的各種可能性都有，包括基礎建設、社會機構建置、技術協助等。在台灣的邦交國中，OPIC已有執行計畫的國家包括史瓦帝尼、吉里巴斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、馬紹爾群島、貝里斯等；國合會與OPIC絕對有合作的機會，只是目前還在洽談中，尚未定案。

另外，國合會也在5月與世界農民組織（WFO）簽署合作備忘錄，從農民組織輔導、氣候智慧農業、國際倡議等3方面加強合作。項恬毅說，WFO目前有67個會員，涵蓋54國家約15億農民，而國合會執行的計畫中，約6成與農業相關。

國合會與WFO的合作包括將於8月13日至16日在友邦聖克里斯多福及尼維斯舉辦「加勒比海地區農民因應氣候變遷研討會」（Caribbean Regional Workshop），向區域內的國家展現駐克國技術團推動「農業因應氣候變異調適能力提升計畫」的作法，並將共同推派擇定的區域農民代表參與全球層級的倡議活動，並分享台灣的作法，包括9月在紐約舉辦的氣候峰會（Global Climate Summit）。

另外，國合會日前也與總部設於美國佛羅里達州的糧食濟貧組織簽署雙邊合作備忘錄。項恬毅表示，雙方同意在瓜地馬拉、宏都拉斯、海地等友邦進行合作，包括已開始推動的「宏都拉斯擴大酪梨栽培計畫」，以及規劃在瓜地馬拉推動的「水產養殖計畫」等。（編輯：楊玫寧）1080810

OPIC代理總裁兼執行長比海吉（David Bohigian）（右）6月訪台時，拜會國合會秘書長項恬毅。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年8月10日