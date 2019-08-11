蔡總統首次玩足球 一開踢就射門得分

（中央社記者王鴻國新北11日電）總統蔡英文今天下午訪視板橋足球社的國中小學員，首次和小朋友切磋球技就射門得分，讓總統笑喊「守門員放水啦」；隨後走訪接雲寺及慈惠宮，特別到接雲寺主委夫人的靈堂上香。

在立委張宏陸的安排下，蔡總統下午來到板橋高中與板橋足球社的國中小學員互動，她笑說，平時有在電視上看足球，但是沒有踢過足球。

總統也在回答小球員詢及總統最喜歡哪個足球明星問題時表示「梅西」，足球小將們還教總統怎麼踢球，在張宏陸傳球助攻，總統首次踢球就射門得分，蔡總統還大笑「守門員放水」，但再次攻門，總統還是順利進球。

總統隨後在立委羅致政及張宏陸等人陪同下，來到板橋接雲寺及慈惠宮參香，獲廟方及信眾熱烈歡迎，而慈惠宮就是前鴻海集團董事長郭台銘幼時寄宿的寺廟。

總統指出，政府一直在改善台灣的投資環境，今年第2季經濟成長率出爐，台灣已是亞洲四小龍的第1名。同時，台商回台投資金額已超過新台幣5000億元，再加上外商看好並加碼投資，翻轉台灣經濟最好的時刻。

總統指出，政府推動長照2.0，讓長輩們在家裡及社區內都能獲得照顧，安心養老。還自8月1日起實施育兒津貼及幼兒園補助，使得就讀幼兒園的月費不會超過4500元，其他的都是政府支應。

總統強調，雖然開支增加了，但絕不會債留子孫，政府連續兩年決算有賸餘，因此，明年總預算案是22年來的首次採取「平衡預算」方式編列。總統呼籲大家再給蔡英文4年，台灣會很不一樣，經濟發展及社會福利照顧會更好，台灣主權及自由民主生活方式都一定守得住。

總統在慈惠宮致詞後還步行到附近住家致意，原來是接雲寺主委的家中辦喪事，總統特地前往靈堂上香致意後才離去。（編輯：方沛清）1080811