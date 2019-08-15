韓國瑜國政顧問團17日成軍 張善政任總召

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團將在17日正式成軍，預計將會召開記者會公布各小組名單，由前行政院長張善政擔任總召集人、前副院長杜紫軍擔任副召集人。

韓國瑜競選團隊逐漸成形，目前已成立南部、北部競選辦公室，分別由林國正擔任執行長、立委參選人孫大千、許淑華擔任副執行長，並網羅黨內青壯派擔任競選策略小組和議題小組成員。

知情人士指出，韓國瑜的國政顧問團將正式成軍，並將在17日公布名單，由張善政、杜紫軍擔任正副召集人，負責國政方針的規劃。

此外，知情人士說，當天也將公布小組召集人，經濟組為國民黨智庫副執行長林祖嘉、財政組為立委曾銘宗、教育組為前教育部長吳清基等。

有媒體報導指出，韓國瑜將親自北上出席這場記者會，不過，韓國瑜競選發言人何庭歡表示，韓國瑜的假日行程仍在規劃中。

張善政辦公室今天也發出採訪通知指出，張善政明天將與國防小組顧問上將陳永康、中將田在勱等人參訪「2019台北國際航太暨國防工業展」。

張善政辦公室表示，韓國瑜非常重視國防建軍和相關產業發展，很希望可以親自參訪展覽，但因處理市政無暇北上，特委請張善政前往參訪。（編輯：楊凱翔）1080816