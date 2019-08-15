更多編輯台推薦新聞：
反送中示威延燒 外媒照片曝光武警車輛集結深圳

反送中示威延燒 外媒照片曝光武警車輛集結深圳

早安世界》基本工資月薪漲3%為23800元 時薪調為158元
早報

早安世界》基本工資月薪漲3%為23800元 時薪調為158元

巨型企鵝化石紐西蘭出土 體型堪比成人
國際

巨型企鵝化石紐西蘭出土 體型堪比成人

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜國政顧問團17日成軍 張善政任總召

最新更新：2019/08/15 19:43

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團將在17日正式成軍，預計將會召開記者會公布各小組名單，由前行政院長張善政擔任總召集人、前副院長杜紫軍擔任副召集人。

韓國瑜競選團隊逐漸成形，目前已成立南部、北部競選辦公室，分別由林國正擔任執行長、立委參選人孫大千、許淑華擔任副執行長，並網羅黨內青壯派擔任競選策略小組和議題小組成員。

知情人士指出，韓國瑜的國政顧問團將正式成軍，並將在17日公布名單，由張善政、杜紫軍擔任正副召集人，負責國政方針的規劃。

此外，知情人士說，當天也將公布小組召集人，經濟組為國民黨智庫副執行長林祖嘉、財政組為立委曾銘宗、教育組為前教育部長吳清基等。

有媒體報導指出，韓國瑜將親自北上出席這場記者會，不過，韓國瑜競選發言人何庭歡表示，韓國瑜的假日行程仍在規劃中。

張善政辦公室今天也發出採訪通知指出，張善政明天將與國防小組顧問上將陳永康、中將田在勱等人參訪「2019台北國際航太暨國防工業展」。

張善政辦公室表示，韓國瑜非常重視國防建軍和相關產業發展，很希望可以親自參訪展覽，但因處理市政無暇北上，特委請張善政前往參訪。（編輯：楊凱翔）1080816

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報