徐永明稱與民進黨合作一頭熱 卓榮泰：兩頭燒啦

（中央社記者葉素萍台北28日電）時代力量黨主席徐永明今天指，與民進黨的合作似乎是自己「一頭熱」；民進黨主席卓榮泰則說，就他所知，已經有在聯繫當中，「怎麼會是一頭熱？應該是兩頭燒啦！」

卓榮泰今天在民進黨記者會受訪時，做上述表示。

對於時代力量不排除自提總統候選人，卓榮泰表示，就他的立場，未來總統大選，當然是一對一選最單純，如果出現第三組、第四組候選人，局勢勢必會改變。

卓榮泰說，他相信時代力量的朋友跟民進黨有長期共同的目標，或許腳步快慢有些不同；他還是希望大家能共同支持總統蔡英文連任，他尊重各政黨內部意見，也希望有比較誠懇對談，現在正極力準備。

對於與台聯黨的合作，卓榮泰重申，與台聯的共識是，在台北市信義南松山及新北市汐止共同支持一組候選人，至於要支持誰，還要等兩黨各自討論後再決定。

他強調，兩黨主席討論之所以選擇密會模式，就是希望不要被大家知道「不是結論的結論」。

另外，昨天也傳出，社民黨的范雲願禮讓大安區。卓榮泰說，社民黨有其機制，就他所知，社民黨與綠黨還在準備合作，他不宜對其他友黨之間的合作提出太多意見，他希望所有政黨穩定發展、真誠合作，才是最大利益。（編輯：趙蔚蘭）1080828