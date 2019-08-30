增加士兵肌耐力減少傷害 軍備局研製外骨骼系統

（中央社記者游凱翔台北30日電）民國109年國防部預算書今天送抵立法院，軍備局編列新台幣2億5000萬元，進行「肌耐力增強型動力外骨骼系統」研製與驗證，全案從109年起執行至112年，並試做原型及系統測試。

民國109年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部108年中共軍力報告書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

青年日報日前報導，美國研發的「機器外骨骼」裝備，已在去年秋天交由美國陸軍第10山地師進行實地測試。由於士兵負重進行攀爬動作時，會對背、髖、臀帶來傷害，並大幅耗損肌耐力與肌力，因此機器外骨骼能將重量轉移至外骨骼上，減少傷害。

無獨有偶，國軍也將進行外骨骼系統研製。根據109年預算書內容，軍備局編列2億5000萬元進行「肌耐力增強型動力外骨骼系統」研製與驗證，全案執行4年，從109年起至112年止。

針對此計畫的必要性，軍備局指出，配合政府經濟、刺激內需、技術創新、協助廠商的政策，應未來區域安全局勢與產業發展需求，依循國際軍民兩用科技發展趨勢，研製外骨骼系統等關鍵技術，可厚植產業研發自主能量，並建立軍民兩用的產業基石。

軍備局表示，將結合產、官、學、研進行動力外骨骼系統的結構、動力、控制、儲能和系統整合，試著製作原型並進行系統測試驗證與作業場景發展。

軍方人士表示，此案為國家中山科學研究院申請科學發展基金的案子，除了與軍備局、民間廠商合作外，由於外骨骼系統在國外研製多年，多所大學對此也啟動研究，因此會與台大、清大、交大等學校合作；打造此系統的目的在於增加士兵肌耐力、減少傷害。

根據軍備局規劃，109年將執行感測器選用布局，建立穿戴者移動意圖估測模型與分析，預算4300萬元；110年建立軟體模擬技術，預算6900萬元；111年進行多重感測器資料融合與移動意圖行為估測，預算6900萬元；112年完成穿戴者變異性評估與智慧化參數即時估測機制，預算6900萬元。（編輯：蘇志宗）1080830