台美GCTF會議擴大 瑞典代表首次參與

（中央社記者顧荃台北30日電）台美合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）繼今年3月日本首次參與共同舉辦後，外交部長吳釗燮今天表示，GCTF規模再擴大，瑞典駐台代表9月時將首度參與，這也是首次有歐洲國家參加。

台美於2015年6月共同成立「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，簡稱GCTF）並簽署備忘錄，建立制度化的合作平台，透過雙方在相關領域的專業能力及網絡，以辦理訓練課程方式，共同建構區域國家因應全球關切議題能力。

今年3月日本首次參與共同舉辦GCTF，日本駐台代表沼田幹夫當時說，他花了3年的時間努力，日本終於可以共同舉辦GCTF；對他本人來說，這是別具歷史意義的一天。

吳釗燮今天表示，GCTF規模不斷擴大，瑞典駐台代表言禾康（Håkan Jevrell）將首度參與9月舉行的GCFT會議，這是首次有歐洲國家參加GCTF，預期未來會有更多國家參與。

美國在台協會（AIT）今天透過新聞稿表示，9月是AIT@40的「教育月」，以作為慶祝台美40年友誼。9月10日及11日，AIT與外交部將共同舉辦GCTF「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，聚焦於媒體識讀教學計劃。由於台灣和美國即將舉行大選，今年的工作坊旨在檢視不實資訊影響選舉的各種方式，評估全球各項媒體識讀教學計劃的實施成果，並探討政府和公民社會倡議如何發展以保持選舉的完整性。

另外，AIT表示，AIT和外交部將在9月12日舉辦首屆台美「印太民主治理諮商」論壇。這個新論壇將每年召開一次，以協調政策並制定聯合方案，以促進整個區域的民主體制和法治。今年論壇將由美國國務院人權暨勞工局資深官員巴斯比（Scott Busby）及美國國際開發署亞洲局副局長AnneMarie Yastishock共同主持。（編輯：楊凱翔）1080830