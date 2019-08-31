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黃之鋒突被警方逮捕
香港著名社運人士、香港眾志秘書長黃之鋒30日上午遭警方逮捕，目前罪名不明。此外，較知名的反送中參與者陳浩天、周庭也被捕。在831反送中遊行前，港警大抓捕，引起關注。
黃之鋒突被警方逮捕
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黃之鋒突被警方逮捕6/18

黃之鋒獲釋 林佳龍：若他能離開香港歡迎訪台

最新更新：2019/08/31 11:58
香港眾志秘書長黃之鋒（右）30日被捕後晚間交保獲釋，交通部長林佳龍31日對此表示，若黃之鋒能離開香港，還是非常歡迎他訪台。（中央社檔案照片）
香港眾志秘書長黃之鋒（右）30日被捕後晚間交保獲釋，交通部長林佳龍31日對此表示，若黃之鋒能離開香港，還是非常歡迎他訪台。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）香港眾志秘書長黃之鋒30日被捕，當天稍晚交保獲釋，交通部長林佳龍今天表示，光合基金會從7月就開始邀請黃之鋒，若黃之鋒能離開香港，基金會還是非常歡迎他訪台。

林佳龍也提到，台港之間交流密切，希望香港人權獲保障、法治不要被破壞，他也說，若人權跟法治沒有民主做保障，就會很脆弱。

被中國官媒視為「港獨頭目」的香港眾志秘書長黃之鋒，受交通部長林佳龍成立的光合教育基金會邀請，原定在9月初訪台參與活動，但在30日被捕，當天稍晚交保獲釋。

林佳龍今天出席活動受訪表示，就他了解，光合基金會從7月就開始邀請黃之鋒，邀請函既已送達，若黃之鋒能離開香港，基金會還是非常歡迎、邀請他訪台。

黃之鋒原預計在訪台期間拜會民進黨，媒體問及，國民黨立委許毓仁透過臉書表示有與黃之鋒連繫，看起來藍綠雙方都有與其聯絡。林佳龍回應，香港與台灣的交流跨越藍綠，也說明台灣人都高度關注香港最近的變化。

林佳龍說，一國兩制在港實施的問題，可以說高度關係到台灣的未來，各界關注也是正常現象；而台港近年也持續進行各種民主發展經驗分享，近期是因為反送中事件，引起更多人關注，「很希望香港人權獲得保障、法治不要被破壞」。

不過，林佳龍指出，「我們也觀察到，人權跟法治如果沒有民主做保障，就很脆弱」，他說，民主最重要的還是主權，若主權在民，民主就可以維護人權，也包括這次反送中運動所訴求的司法獨立。（編輯：黃國倫）1080831

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