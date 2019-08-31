蔡總統：香港情勢是否惡化 在於領導人一念之間

總統蔡英文（中）31日上午出席在台南市麻豆區舉辦的「2019台灣文旦季」記者會後受訪表示，希望香港情勢不要再惡化。中央社記者張榮祥台南攝 108年8月31日

（中央社記者張榮祥台南31日電）總統蔡英文今天表示，大家一直很關心香港情勢發展，也有些擔心，她希望香港情勢不要再惡化。香港情勢是否惡化，在於領導人一念之間。

原訂31日香港中環到中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室遊行昨天上訴遭駁回，加上港警大肆搜捕社會運動人士與本土派議員引爆眾怒，大批香港示威人士號召31日逛街賞花、自由行，外界擔憂恐爆發反送中以來最暴力抗爭。

蔡總統上午出席在台南市麻豆區舉辦的「2019台灣文旦季」記者會後接受媒體訪問表示，民主不是洪水猛獸，只要和人民好好對話，一定可找出和平解決的方法。

適逢蔡總統生日，蔡總統當場許願，希望國家更好、更安全，也希望連任；蔡總統說，她有信心。

被問及是否和曾任台南市長的民主進步黨總統初選對手賴清德在台南會面，蔡總統表示，行程沒排，但民進黨現在很團結，她和賴清德溝通沒什麼問題。（編輯：李明宗）1080831