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首頁 / 政治

辜寬敏：對台灣沒貢獻 郭台銘選總統不適當

最新更新：2019/08/31 14:23
台灣制憲基金會董事長辜寬敏（圖）被問及郭台銘參選總統一事的看法，他表示只因為最有錢要競選總統，他不知道這是什麼道理，「我覺得是非常不適當的一件事情」，表態不贊成。（中央社檔案照片）
台灣制憲基金會董事長辜寬敏（圖）被問及郭台銘參選總統一事的看法，他表示只因為最有錢要競選總統，他不知道這是什麼道理，「我覺得是非常不適當的一件事情」，表態不贊成。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北31日電）鴻海創辦人郭台銘是否投入2020總統選舉，郭幕僚昨天鬆口，若要選會以獨立身分參選。獨派大老辜寬敏今天表示，郭台銘對台灣沒什麼貢獻，懂經濟的人顧好經濟就好，有錢就要競選總統，他覺得不適當。

台灣制憲基金會今天召開「催生21世紀台灣新憲法學術研討會」，基金會董事長辜寬敏在開幕致詞表示，基金會曾做過民調，贊成制定新憲法高達75%，但制憲在國內外困難很多，自己已經94歲了，心想可以為台灣社會與同胞做什麼事情，結論就是憲法，制定新憲的困難一定要克服。

辜寬敏會後受訪被詢及有關郭台銘參選一事表示，郭台銘在經濟界很成功、很有錢，但過去對台灣有什麼貢獻嗎？對台灣沒有什麼貢獻的人，只因為最有錢要競選總統，他不知道這是什麼道理，「我覺得是非常不適當的一件事情」，他不贊成。

辜寬敏質疑，郭台銘的事業大部分在中國大陸，大陸對台灣的態度大家都是知道的，他懷疑郭台銘若參選總統，是否與大陸有什麼秘密約束。

他說，懂經濟的人顧好經濟就好，不能說有錢事業很大，就肖想（台語唸）總統大位，不是很適當。

被問到蔡總統與前行政院長賴清德兩人是否合作，角逐2020總大位，力挺「蔡賴配」的辜寬敏說，「兩人一定會合作。」（編輯：林孟汝）1080831

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