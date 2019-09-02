微型飛彈突擊艇109年預算縮水 海軍：計畫未變

（中央社記者游凱翔台北2日電）前參謀總長李喜明任內推動微型飛彈突擊艇，依計畫應在109年編列16億元，但根據預算書卻只編列104萬元，海軍今天表示，日前已答應立委完成測評後才開始建造原型艦，因此待立委同意後全案才繼續，此案未生變。

根據國防部108年預算書，海軍共編列新台幣316億3844萬元籌建60艘微型飛彈突擊艇，並從108年開始執行至118年、共11年。其中108年預算為4億6767萬元、109年為16億7514萬元；但根據上週剛送到立院的109年預算書，總預算雖不變，但109年卻從原本的16億元減少至104萬元。

由於微型飛彈突擊艇是前參謀總長李喜明任內所規劃推動，但李喜明已屆齡退伍，外界關心此案是否隨李喜明退伍而生變。

海軍人士今天表示，立法院外交及國防委員會去年審108年預算時，立委將原編列的4億7000萬元減列2億元，並決議海軍必須先完成測評、向立院報告後，全案才能繼續進行。

海軍人士指出，海軍配合立法院決議，今年已將細部合約設計標出並進行測試，將向立法院專案報告，因此在立委同意後此案才會有後續，並未生變。

國防部高層日前指出，台海兩岸軍力懸殊，傳統的軍備或消耗戰並非解決之道，台灣位居弱勢的一方，如何整合資源、善用優勢是不二法門。

他表示，微型飛彈突擊艇體積小、搭載雄風飛彈，僅由2至3名官兵就可開船出海，在雷達上的呈現如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦，可以進駐、藏匿於各大漁港及軍港，若發生戰爭可機動出港作戰。（編輯：林興盟）1080902