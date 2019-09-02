審計長同意權行使 藍委關注財政紀律

（中央社記者范正祥、王揚宇台北2日電）總統蔡英文日前提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。國民黨立委賴士葆今天表示，陳瑞敏對財政紀律看法會是黨團行使同意權很重要的依據。

立法院第9屆第8會期今天辦理立委集中報到，國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午召開記者會，預告黨團在新會期將強力監督民進黨政府的財政紀律，並表示假設財政缺口持續擴大，黨團不排除依照財政紀律法相關規定，促請監察院調查。

曾銘宗質疑，雖然政府對外宣示明年度的總預算編列是22年來第一次達到歲入歲出平衡，並強調是有史以來最遵守財政紀律的政府，但經過檢視，其中不無「誇大」、「粉飾太平」之嫌，公務預算雖然不舉借，但是前瞻基礎建設等相關特別預算還是要舉借，與歷年比較並未減少，「話只說了一半」。

曾銘宗指出，截至今年7月底，中央政府與地方政府負債合計新台幣6兆4124億元，其中，中央政府負債5兆5009億元，地方政府負債9115億元，舉債額度攀高。他提醒，前瞻基礎建設未來舉債，屆時大部分地方政府會不會面臨破產。

與曾銘宗共同召開記者會的賴士葆表示，財政紀律的問題，審計部應該出來講話。立法院新會期將對新任審計長行使同意權，要請教陳瑞敏對財政紀律看法，看專業能不能扛得住政治壓力，「這會是黨團行使同意權很重要的依據」。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋指出，人事同意權本來就要經過立法院同意，國民黨要怎麼審查是他們的權利；如果財政缺口越來越大，為何會預算平衡，而且還是22年來首次，國民黨不要有那個心態，常把監察院當成他們的工具。

李俊俋說，至於前瞻基礎建設部分，都有清楚的紀錄與規劃，包括每年撥款金額、還多少錢等，怎麼會沒有財政紀律，國民黨也不必要在那邊噴口水。（編輯：蘇龍麒、郭萍英）1080902