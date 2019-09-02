國防部：建軍目標具延續性 不因人事更迭異動

（中央社記者游凱翔台北2日電）媒體今天報導，各軍種將推翻前參謀總長李喜明所訂定建軍備戰計畫。國防部回應，此為媒體錯誤解讀，相關建軍備戰目標均為審慎評估後訂定，具一致及延續性，不會因人事更迭所變動。

李喜明日前已屆齡退伍，聯合新聞網報導，軍中盛傳不僅李喜明所推動的微型飛彈突擊艇、裁撤保傘連等議題，就連他所推動的戰術改變，從整體防衛構想、聯戰準則體系等，各軍種都有揚言翻盤的傳聞。

國防部今天晚間發布新聞稿表示，國軍「整體防衛構想（ODC）」是依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略及歷年漢光演習結論，所訂定的防衛作戰指導，各項重大演訓想定及執行，均依此指導實施。

國防部指出，國軍各項建軍規劃，均前瞻區域安全環境及評估敵情威脅後審慎訂定，以利達到建軍備戰目標；且國防政策均具一致性、延續性，並不會因人事更迭而有所變動，籲請外界切勿臆測與聯想，避免誤導社會大眾、影響視聽。

針對裁撤保傘連的議題，國防部說，目前無裁撤規劃，也參考世界各國銜稱，於7月1日更名為「傘具整備連」。

針對微型飛彈突擊艇的建案，海軍人士受訪表示，立法院去年審查民國108年預算時，立委將原編列4億7000萬元減列2億元，並決議海軍必須先完成測評、向立院報告後，全案才能繼續進行，因此海軍配合立法院決議，今年已將細部合約設計標出、並進行測試，將向立法院專案報告，因此在立委同意後此案才會有後續，並未生變。（編輯：蘇志宗）1080902