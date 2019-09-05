北市府秘書長張哲揚：將任民眾黨秘書長

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市政府秘書長張哲揚今天表示，退休後將擔任台灣民眾黨秘書長，將先負責行政、協調與整合等工作，他說，當時接獲徵詢時是一口答應，願意嘗試全新領域。

柯文哲4日接受蘋果新聞網專訪時表示，民眾黨秘書長一職相中張哲揚擔任，認為黨秘書長若由公務員擔任，相當有趣；而他今天上午接受媒體聯訪時也表示，市府秘書長成為民眾黨秘書長，很有創意。

張哲揚下午表示，8月中接獲柯文哲徵詢，他是一口答應，但有向柯文哲表明自己在管理與行政上沒問題，選舉事務從未接觸，但願意嘗試，「老闆都找我了，我還怕嗎？」

他說，自己從年輕到現在，長官要他做什麼，他就赴湯蹈火、在所不辭，對於轉換跑道，心情相當淡然，笑說退休後馬上找到新工作，也很好，並表示自己在黨的交通政策上，會給予建議與協助，貢獻所長。

張哲揚還透露，自己在大學時期加入國民黨，稱自己是失聯黨員，但因與柯文哲共事多年，認同柯的理念，願意加入民眾黨，他也是創黨黨員之一。

張哲揚將在9月16日滿65歲，隨時可退休，他說，盼能在10月中旬、公職生涯滿40年時再轉職。

張哲揚為美國俄亥俄州立大學土木研究所碩士，曾任北市府交通局交工處處長、停管處長、副局長、局長一職，2017年接任北市府秘書長。（編輯：李亨山）1080905