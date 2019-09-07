葉宜津：港人爭雙普選付代價 台灣能投票很幸福

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）立委葉宜津今天呼籲紐約僑胞明年總統大選踴躍回台投票。她說，港人為爭取雙普選付出極大代價，台灣人能投票很幸福，不應放棄，而總統蔡英文是最能保護民主自由制度的人選。

「2020大紐約蔡英文後援會」成立大會晚間在法拉盛台灣會館舉行，民主進步黨籍立法委員葉宜津應邀演講，並向後援會青年團授旗。除參加美東首個力挺蔡總統連任的後援會，葉宜津也將參與明天在曼哈頓舉行的台灣加入聯合國年度大遊行。

葉宜津會後受訪時說，蔡總統民調支持度穩定上升，選情審慎樂觀。但離明年1月11日大選還有4個多月，會有哪些人投入總統選戰尚未底定，變數仍在。

談到香港「反送中」引發長期抗爭，葉宜津表示，港人為爭取「雙普選」（行政長官及立法會選舉全面實行普選）付出極大代價，至今仍不可得。台灣人有投票權很幸福，應當珍惜，不要輕易放棄。

她說：「這次選舉也是我們能否延續投票選舉、展現民主的重要戰役，所以希望大家都可以回去投票。」

葉宜津以台灣派與中國派的競爭形容這場大選，並呼籲在場上百名僑胞疼惜前輩用血汗換來的民主自由制度，「最能保護這制度的就是蔡英文總統」。

她指出，民主與極權各有罩門，極權政府無所不用其極企圖影響民主國家，包括招待台灣人赴中國觀光，用細膩手法洗腦，很容易形成渲染效果，希望台灣各界對此都能保持警覺心。

紐約僑界8月20日召開「2020大紐約蔡英文後援會」籌備會議，會中成立主席團，成員已達30人。主席團由律師陳隆豐擔任主席，長期推動台灣入聯的醫師賴弘典、台灣會館理事長方秀蓉、紐約台灣商會會長江明信等人擔任副主席。

陳隆豐今天受訪表示，這是美東僑界第7度為台灣總統大選成立後援會，「總統選對的人，台灣前途就容易前進；選不對的人，可能就會後退。但歷史洪流就在那裡，大家都有信心」。

他說，中國聲稱擁有台灣主權，但從未管過台灣一天、未收過台灣一分稅金、也未曾從台灣徵兵。台灣主權完整，只欠缺國家正常化，他期盼蔡總統連任，完成3年多來努力維護台灣主權的使命，並將台灣帶進國家正常化階段。（編輯：高照芬）1080907