為未來打下好基礎 總統盼台灣脫胎換骨

（中央社記者蕭博陽台中市7日電）總統蔡英文今天在樂成宮致詞向在場民眾提到，政府施政成果，並強調過去3年打下基礎可讓台灣未來10年有更好發展，「拜託大家再給蔡英文4年，一定讓台灣脫胎換骨」。

台中市樂成宮今天舉辦「樂見真愛，成就幸福」月老慶生締佳緣活動，吸引400人、200對男女參加，總統參拜樂成宮媽祖後，上台向在場年輕人說明施政成果，並舉育兒津貼、幼兒園補助為例說，政府降低養兒育女負擔，鼓勵在場年輕人「趕快結婚，勇敢生小孩」。

總統也向在場民眾說，台灣第2季經濟成長是亞洲4小龍第1名、台商回流投資達新台幣5000、6000億元、推動長照2.0政策、托嬰及托育補助、治水工程、運輸建設、減稅等施政成果，並強調過去3年打下基礎可讓台灣未來10年有更好發展，「拜託大家再給蔡英文4年，一定讓台灣脫胎換骨」。

蔡總統由立法院長蘇嘉全、民主進步黨籍立法委員黃國書、何欣純、樂成宮董事長郭松益等人陪同參拜。總統致詞說，這2天來台中跑行程，因此有人問「是否台中選情告急」，但她覺得選情還算穩定，「重點是我們特別關心台中」，台中發展攸關台灣未來發展，這是最重要地方，特別關心建設可否持續、有何需要。

蔡總統也特別向鄉親推薦優質立委黃國書，總統說，黃國書在地耕耘多年，任立委後勤奮反映地方需求，並非常專注教育、文化議題，也在意年輕人關心的各項問題如幼兒教育及照顧、偏鄉學習等，許多重要法案都有黃國書努力，拜託鄉親讓黃國書再次高票當選，「讓黃國書當選，也要讓蔡英文當選」。

樂成宮今天舉辦活動加上假日信眾多，現場聚集數百人，總統熱情與民眾握手展現人氣，但也因人潮使維安嚴密，廟方一度廣播請維安單位「不要封鎖廁所，那裡沒有危險，也不要管制逃生通道，以維護香客安全」；總統一路接受民眾持手機拍照，但維安人員卻推擠媒體並直說「好了，有拍到就好，快離開」。

蔡總統接著前往國立台灣美術館參訪「順天美術館捐贈館藏」，並由專人導覽介紹作品，過程未受訪及致詞，由於參拜樂成宮延誤行程，總統停留未滿30分鐘，與館方人員合照後即前往下一個行程。（編輯：黃世雅）1080907