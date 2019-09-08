綠拚艱困區 吳怡農組農友會李問徒步環島

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨立委艱困選區選將出奇招突圍，民進黨中山北松山立委參選人吳怡農今天辦首場見面會招募志工，組「農友會」打陸戰，走大街小巷；民進黨馬祖立委參選人李問則帶行軍氣球徒步環島。

台北市中山北松山區立委選區，民進黨徵召吳怡農挑戰國民黨立委蔣萬安，台灣民眾黨也傳將推出逢甲大學助理教授何景榮應戰。

吳怡農今天舉辦首場志工見面會，吸引近180個支持者報名參加，還有人遠從桃園、澎湖來參加；民進黨副秘書長林飛帆受訪笑稱，自己想來應徵「農會」（吳怡農粉絲後援會）的總幹事。

吳怡農除了分享自己從政初衷，也希望後援會的志工能找到戶籍在中山北松山的親朋好友一起進入「農友會」；這場見面會，最後變成「粉絲合照會」，吳怡農來者不拒，回應支持者各種合照要求。

吳怡農提到，陸戰是現在最需要做的事情，要一步一腳印走入基層、拜會62個里；近期除了拜會地方議員，他展開晨操、站路口、拜訪學校及市場、參與中秋晚宴等走基層的行程；不管在網路上有多少支持者，他都要走出去，讓大家認識。

一位來自文山區的民眾則建議吳怡農，「能打進異溫層的事都要做，尺度要開一點，可能穿汗衫就好」。引起現場哄堂大笑。

投入「艱困中的艱困選區」馬祖立委選舉，新人李問日前展開在馬祖四鄉五島的「一步一腳印‧徒步環島拜票任務」。

李問穿著迷彩競選背心，帶著大大的行軍氣球，氣球上寫著「讓世界看見馬祖，連江縣立委參選人李問」；他前天從早上8時到晚上8時，和夥伴楊力一起走了大約19公里，徒步環島繞行南竿島；今天則在北竿環島。

李問說，新人選舉要盡快讓大家認識他，走路可以接觸到更多不認識的人，氣球有破冰的效果，嚴肅的拜票行程變得有趣，民眾給他的回應是覺得有創意，也很高興有年輕人願意投入馬祖選舉；不少民眾開車經過他或者從民宅探出頭，跟他揮手加油。（編輯：趙蔚蘭）1080908