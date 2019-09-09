處理陳抗執法過當 監察院糾正高雄市警察局

（中央社記者游凱翔台北9日電）監察委員高涌誠、瓦歷斯．貝林今天表示，高雄市警察局前鎮分局去年處理民眾訴求停拆拉瓦克部落地上物的陳抗時，因過當的執法並施以保護管束、上銬逮捕，監察院糾正高雄市警察局。

監察院下午發布新聞稿，監委高涌誠及瓦歷斯．貝林表示，民眾去年4月13日在高雄市中山三路靠近台塑公司高雄廠大門的人行道陳抗，初期並無衝至機慢車道奔跑喧鬧，導致危害自身或他人安全之舉動。

監委指出，民眾呼喊口號的目的，是想要使在廠內參加活動的前市長陳菊等人聽見陳請停止強拆拉瓦克部落地上物的訴求，但員警卻以身高優勢及身體緊靠方式壓迫陳抗者，後來員警又使用強制力將民眾架離現場，因此迫使陳抗者奔跑轉向機慢車道企圖靠近工廠門口呼喊口號。

監委說，此時警方指揮官下令執行保護管束，員警接獲命令後就向前使用強制力制伏、強壓上警車送至一心路派出所，上車過程中發生嚴重拉扯，造成分局長右手虎口撕裂傷、員警左手遭抓傷等情事；事後也將陳抗民眾上銬逮捕、移送法辦，事後高雄地檢署以不起訴處分。

監委表示，高雄市警察局前鎮分局在處理民眾訴求停拆拉瓦克部落地上物的陳抗時，因過當的執法並施以保護管束、上銬逮捕，高涌誠、瓦歷斯．貝林提案糾正高雄市警察局，上午召開委員會後通過此案。（編輯：趙蔚蘭）1080909