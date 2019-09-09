陳副總統：台灣盼以政府觀察員身分加入UNFCCC

（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統陳建仁今天接見德國波茨坦氣候變遷衝擊研究所榮譽所長宣胡博指出，台灣希望以政府觀察員身分加入聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），與世界各國分享台灣的科技與經驗，盼宣胡博有機會能為台灣仗言。

陳副總統今天在總統府接見德國波茨坦氣候變遷衝擊研究所（PIK）榮譽所長宣胡博（Hans Joachim Schellnhuber）。

陳副總統說，台灣作為負責任的地球村成員，一直積極為世界盡一份心力，努力執行減緩氣候變遷的行動。台灣在2015年實施「溫室氣體減量及管理法」，並設立長期減量目標為2050年排放量與2005年水準相比減少50%。

副總統指出，政府也積極發展再生能源，現階段以發展太陽能及離岸風電為主。台灣已啟動能源轉型，希望2025年再生能源發電量達到總發電量的20%。德國將在2022年完成廢核，台灣則希望在2025年達到廢核，與德國一樣實現非核家園。

陳副總統強調，作為全球氣候變遷問題的利益攸關者，台灣非常期盼為全球對抗氣候變遷的努力作出具體貢獻，台灣希望以政府觀察員身分加入聯合國氣候變化綱要公約，與世界各國分享台灣的科技與經驗，卻因中國政治因素干擾，無法加入公約。

他說，今年UNFCCC第25屆締約方大會（COP 25）即將於年底在智利聖地亞哥舉行，希望宣胡博有機會能夠為台灣仗言，支持台灣參與UNFCCC。（編輯：李信寬）1080909