外交關係引關注 徐斯儉下週訪問索羅門

（中央社記者顧荃台北9日電）台索邦交引發關注，外交部次長徐斯儉今天表示，下週將訪問索羅門，這是例行外交工作，不表示邦交有問題。索國外交次長貝克說，索國全面檢視外交關係，可惜過多焦點放在其中一個。

外媒報導指台灣南太友邦索羅門群島政府考慮與中國建交，讓台索邦交狀況引發國際關注。索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）8日來台訪問，今天上午在外交部長吳釗燮陪同下，前往總統府晉見總統蔡英文。

吳釗燮與馬內列下午舉行媒體見面會，兩人致詞後由外交部次長徐斯儉、索羅門群島外交部次長貝克（Collin Beck）回答媒體提問，期間美國在台協會（AIT）處長酈英傑也一度現身在會場，並出席稍後吳釗燮宴請馬內列的晚宴。

媒體詢問徐斯儉下週將訪問索羅門，是否是為了穩固邦交。徐斯儉表示，訪問邦交國是正常工作的一部分，不表示每次訪問就是邦交有問題，最近台索兩國有多次互動，這都是兩國邦誼非常健康的跡象。

徐斯儉說，他下週訪問索羅門，是因為索國新政府正在全面檢討跟各國的關係，是放在全球架構檢討，美國、日本、澳洲、紐西蘭都重新檢討跟索國的關係，這些國家的官員都會拜訪索國，因此他代表中華民國台灣訪問索國，也是要跟索國好好討論，有什麼可以進一步發展，計劃如何加強、新計劃如何展開。

徐斯儉表示，索羅門國家機制全面檢討外交關係，至少三個報告，第一個是跨黨派小組，第二是外交部的報告，第三個是國會外交委員會的報告，將會收集各方面的意見。

徐斯儉強調，索羅門有15位議員公開支持台索關係，其中大部分是部長與內閣成員，這是一個很強烈的訊號，也有民調顯示，索國國民中80%支持維持台索外交關係。

對於索羅門是否會轉向與中國建交，貝克回答媒體提問時表示，索羅門由國家機制全盤檢視外交關係，看的是索羅門的全球定位、現存的關係，跟未來希望發展的關係，可惜過多焦點被放在其中一個對外關係。索國是民主國家，也有適當的程序，民主國家對任何議題都會有不同的看法，將由政府作最終決定。

他說，跨黨派小組的評估報告不會公開，僅提供內閣參考，還有其他政府部門單位也在全面參與盤點，包括國會的外交委員會。至於政府何時會做出決定，這超乎他的權限。

貝克表示，今天他們來到台灣積極交流，探討多方合作，下週徐斯儉也會拜訪索羅門，他不認為台索關係目前有任何困難，直到索國政府做出最終決定前，都照常進行雙邊關係，也會支持台灣的國際參與，今天訪台就是顯示台索關係一切照常。

媒體詢問，美國也有採取行動幫助台灣維持邦交，索羅門是否夾在中間感到為難。貝克回應，這應以國際性視角來看，太平洋地區攸關國際利益，包括澳洲、紐西蘭等周邊國家都有調整外交政策。太平洋地區面臨的問題，島國處於最前線，挑戰更為嚴峻，包括氣候變遷、海島下沉、人口被迫遷移、傳染性疾病等，索羅門願意跟所有人合作，包括美國，一起合作面對挑戰。

由於台索外交關係要根據各方意見決定，媒體詢問是否無法排除斷交的可能性。貝克表示，索羅門國家機制在檢視外交政策，這是通盤的檢視，也會檢視目前沒有邦交關係的國家，索羅門要不斷拓展與國際社會的關係，因為索羅門面對的挑戰，是全球人面對的挑戰，需要所有人一起合作。（編輯：紀淑芳）1080909